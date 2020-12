El Gobierno intensifica su pelea contra Larreta por la ausencia de la Ciudad de Buenos Aires en el consenso fiscal

Eduardo "Wado" de Pedro, Alberto Fernández y Santiago Cafiero

“La estrategia de Rodríguez Larreta es victimizarse, no hay decisión de enfrentar a la Ciudad, sino que estamos yendo contra los excesos” , dijo el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, sobre la ausencia del jefe de Gobierno porteño mañana, cuando en el Museo del Bicentenario se firmará el nuevo consenso fiscal que terminará de reemplazar al acordado en noviembre de 2017. En un diálogo con periodistas acreditados en la Casa Rosada, entre los que estaba Infobae, el funcionario precisó: “Estamos yendo contra los excesos, estamos corrigiendo un error, estamos haciendo lo que dijimos en campaña”.

En efecto, el Gobierno buscó quitarle intención política a lo que en la Ciudad definen como “un proceso de domesticación en un distrito donde sistemáticamente el peronismo pierde las elecciones”. Y ya tiene listo el texto del nuevo consenso 2020, que empezará a regir a partir del año próximo en las jurisdicciones que lo firmen, todas menos CABA, que ya confirmó que estará ausente.

Por el contrario, un secretario del Ministerio del Interior involucrado en la redacción del proyecto consideró que quien tomó “una decisión política fue el Gobierno porteño, porque de las cuatro cosas que nos pidieron aceptamos tres”. Y aseguró que hasta último momento intentó llegar a acuerdo con las autoridades porteñas. “Ayer mismo le mandé al celular de (el ministro de Economía y Finanzas) Martín Mura el texto que se va a firmar”, contó.

El funcionario, además, precisó que “ hubo un trato desigual de parte de Mauricio Macri en relación a las demás provincias, que ni siquiera fue avalado por Rogelio Frigerio. Tanto es así, que hasta los funcionarios de Ciudad reconocen que es muy difícil defender los traspasos de terrenos que se hicieron después de haber perdido las elecciones, es algo que no podemos convalidar, entre varios aspectos donde aceptaron que tenemos razón”.

La alta fuente descartó que exista vocación de enfrentar a CABA . “El gobierno anterior actuó con altísima discrecionalidad, lo que queremos es volver a un estado legal del régimen de coparticipación y perfeccionar el traspaso que estaba incompleto”, expresó. Buscando quitarle cualquier interés electoral, casi tomando distancia del discurso de cierre del debate que hizo Máximo Kirchner el martes por la mañana en la Cámara de Diputados, donde colocó a Larreta como futuro competidor en las elecciones presidenciales, insistió en que el Gobierno tiene “el mejor diálogo con todas las provincias, incluida la Ciudad” y ejemplificó: “Hasta fuimos a comer una noche con el ‘Pelado’ (Rodríguez Larreta) para explicarle lo que queríamos hacer, apelando a los códigos políticos que sabemos que tiene, aunque finalmente decidió mostrarse como víctima”.

“El que tuvo desapego a las normas fue Macri, hizo abuso de la discrecionalidad presidencial, haciendo traspasos de fondos a la Ciudad a través de DNU, sin pasar por el Congreso, y usando esos recursos para otras actividades que antes financiaban con el presupuesto propio”, aseguró. Y precisó: “No cuestionamos las obras, sino que hayan roto con las reglas”.

Aunque la Ciudad no estará presente, sí confirmaron los mandatarios de provincias gobernadas por Juntos por el Cambio: Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). Solo este último manifestó dificultades de transporte, pero a última hora parecía que había podido solucionarlo. Lo mismo los mandatarios de provincias gobernadas por partidos locales, Omar Gutiérrez (Neuquén) y Arabela Carreras (Río Negro). Incluso, confirmaron su presencia las provincias de La Pampa y San Luis, que no necesitarán firmar, porque no fueron parte del consenso fiscal 2017.

Y, por supuesto, también Córdoba, que, a pesar de que no firmó la solicitada avalando la quita de fondos a la Ciudad, elaboró el texto de los dos artículos de ley de fondos automáticos para Seguridad de la Ciudad, que destrabaron la negociación en el recinto y lograron los 129 votos justos para su aprobación. A saber: la constitución de una comisión para discutir el monto de esos fondos durante 60 días y un laudo final a realizarse por la Comisión Federal de Impuestos, si no hay acuerdo entre las partes.

