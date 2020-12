Amado Boudou: “No hay duda que la Corte se metió en política con este fallo”

El ex vicepresidente Amado Boudou quedó sentenciado, de manera firme, a 5 años de prisión tras una fallo de la Corte Suprema. (EFE/Aitor Pereira/Archivo)

Un día después de la sentencia que confirmó su condena a 5 años de prisión por la apropiación de la ex Ciccone Calcográfica, el ex vicepresidente Amado Boudou ratificó su malestar con la decisión de la Corte Suprema por adoptar un fallo adecuado a “los tiempos de la política” y donde “las corporaciones están ejerciendo todo su poder y su fuerza”.

“No hay duda que la Corte se mete en política con este fallo”, sostuvo el economista, quien reiteró su desconfianza hacia el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz por haber sido “empleado de las grandes corporaciones y aceptar integrar la Corte por decreto”. “Seguramente muchos clientes de Rosenkrantz perdieron plata por mi culpa”, agregó en alusión a la recordada estatización de las AFJP.

Lo cierto es que los cinco miembros del alto tribunal, esta vez, resolvieron en unanimidad en el caso Boudou a diferencia de otros fallos recientes donde la opinión estuvo repartida y Rosenkrantz quedó en soledad. Los cinco magistrados declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa del ex vicepresidente al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.

De esa manera, Boudou junto a otros imputados que fueron juzgados por el Tribunal Oral Federal 4 quedaron sentenciados los delitos de “cohecho pasivo” (coimas) y negociaciones incompatibles con la función pública” durante la adquisición de la imprenta calcográfica Ciccone por parte de The Old Fund, una empresa pantalla que tenía como cara visible a Alejandro Vandenbroele, el principal “arrepentido” de la causa.

Acerca de la evolución de la causa, Boudou recordó que quien lo sentenció por primera vez fue Pablo Bertuzzi, uno de los camaristas que buscó desplazar el kirchnerismo por haber sido nombrado en condiciones irregulares. Puedo asegurar que Bertuzzi no siguió ni un punto del Código Penal, sino del Código Electoral, después que Macri “le pagó” lo ascendieron a camarista. Mi juicio oral comenzó sin siquiera haber recibido el expediente, ni se incorporó prueba adicional”, comentó en diálogo con El Destape Radio. “La frutilla del postre, asquerosa, fue el mismo día que se dictó la sentencia del encarcelamiento inmediato, cosa que no se hacía en juicios similares”, remató.

Sobre la investigación, Boudou reiteró que a Vandenbroele “le pagaron con un hotel” por su arrepentimiento y que su “persecución” judicial y la de otros funcionarios kirchneristas fue llevada adelante por Macri como “jefe de una organización criminal desde el Estado para perseguir, violentar y apretar jueces, y coordinar con los que se prestaban a esto con la famosa mesa Judicial”.

“¿Quién necesita una mesa judicial en una república en el ministerio de (Germán) Garavano?”, planteó el ex número 2 del gobierno de Cristina Kirchner sobre las instancias de reunión judicial que llevaba adelante el ex funcionario de Mauricio Mauricio.

Boudou evitó cuestionar a funcionarios del Frente de Todos que desempeñan en el Gobierno. Sin embargo, marcó posición hacia el devenir de las causas judiciales: “¿Qué me imagino? Creo que hay que declarar la nulidad de todos los juicios del lawfare, lo que me hicieron ya está y no se puede volver atrás”.

En clave política, el ex vicepresidente reiteró que le “preocupa el ataque feroz contra Cristina Fernández de Kirchner en causas que todo el mundo sabe que son un mamarracho, como ‘dólar futuro’ y el Acuerdo con Irán. Sin embargo, siguen corriendo y me preocupa mucho esto sobre la democracia argentina. Hay que arrancar de vuelta en esas causas”, remarcó.

Además, expresó su desacuerdo en que se continúe con “el disparate de la causa armada de los Cuadernos ‘o de las fotocopias’ con una actuación totalmente irregular”, luego de que esta semana que la Cámara de Casación respaldara las confesiones de los arrepentidos.

“Lo de los Cuadernos es gravísimo pero es una anécdota al lado de los aprietes que le han hecho a la gente que iban a declarar. Les decían que se arrepentían o iban a la cárcel. Es un régimen que uno imaginaba que en el siglo XXI no puede ocurrir, y eso sucede porque fue convalidado en estos días”, fustigó.

La situación judicial de Boudou

La condena de Boudou a 5 años y 10 meses de prisión que se ratificó ayer por la Corte Suprema, ya había sido confirmada en septiembre del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal. Fue en ese entonces que el ex ministro de Economía presentó un recurso para que la Corte revocara su condena.

Aunque registra una sentencia de prisión efectiva, el juez de Ejecución Penal Daniel Obligado le concedió la prisión domiciliaria en atención al “actual contexto mundial de emergencia sanitaria”.

En su fallo, la Corte Suprema de Justicia citó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial que dispone que “la Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinarios”. A criterio de los jueces, los motivos de la inadmisibilidad del recurso de Boudou fueron la “falta de agravio federal suficiente” o cuando las cuestiones planteadas “resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. Con esa invocación, los cinco miembros del tribunal no consideraron pertinente su intervención y ratificaron lo actuado en las instancias inferiores.

La única alternativa que le queda al ex vicepresidente es recurrir a tribunales internacionales para que se revise su condena, a sabiendas de que deberían probarse irregularidades importantes durante el proceso como para que la justicia argentina, a sugerencia del organismo supranacional, reabra el expediente y valore nuevamente la sentencia.

En lo inmediato, la defensa de Boudou buscará ahora que permanezca en situación de prisión domiciliaria y que no vuelva a cumplir su condena al penal de Ezeiza. Todo dependerá si el juez Obligado evalúa que se modificaron las circunstancias en la que se concedió el beneficio.

Fórmula jubilatoria

La entonces presidenta Cristina Kirchner junto al ministro de Economía Amado Boudou. (FOTO NA: Daniel Vides)

En plenos cambios por la fórmula de movilidad jubilatoria, Boudou se pronunció también sobre las modificaciones que lleva adelante el gobierno nacional, a raíz de su paso como ex titular de la ANSES.

“Me parece una gran decisión reponer la fórmula jubilatoria que diseñamos y pusimos en marcha en 2008”, remarcó. “Con nuestra fórmula entre 2009 y 2016 los jubilados le pudieron ganar más de 25 puntos a la inflación”, pero planteó que lo que queda es “recuperar los más de 20 puntos que Macri les hizo perder a los jubilados”.

“Antes de la estatización de las AFJP la situación de los jubilados era catastrófica”, apuntó y citó que el “50% de los adultos mayores no podía acceder a una jubilación”. “No podemos permitir que vuelva a caer la cobertura jubilatoria con el disparate que armó Macri con la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)”, concluyó.

