José María Campagnoli apoyó la condena a Amado Boudou : “Hasta acá duró la primavera, hay que empezar a cumplir la ley y las sentencias”

La Corte Suprema rechazó este jueves todos los recursos presentados en el caso Ciccone, dejando firme la condena de 5 años y 10 meses de cárcel para Amado Boudou, que había sido dictada en 2018. De esta forma, el ex vicepresidente que se encuentra cumpliendo con prisión domiciliaria desde abril quedó a un paso de volver a prisión. José María Campagnoli analizó la decisión del máximo tribunal y sentenció: “Hasta acá duró la primavera, hay que empezar a cumplir la ley y las sentencias”.

Semanas después de decretada la cuarentena Boudou dejó el penal de Ezeiza para continuar cumpliendo con la prisión, pero en su vivienda. Entre los argumentos que utilizó su defensa para lograr el beneficio se encontraba el riesgo de contraer coronavirus. Sin embargo, la justificación “central” era que “consideraban que no estaba firme la condena”. “Hoy está firme”, expresó Campagnoli en declaraciones al programa La Rosca (TN).

“En esa ola de libertades que hubo al principio de la cuarentena hubo personas que fueron a arresto domiciliario, pero se contagiaron y tuvieron que ser atendidos fuera de la cárcel. Es hora de decir ‘basta’, hasta acá duró la primavera; hay que empezar a cumplir la ley y las sentencias” , arremetió el fiscal.

Tras la decisión de la Corte Suprema sobre la situación del ex ministro de Economía, Campagnoli manifestó que “la Justicia es lenta, pero trata de conservar su independencia”. En ese sentido, consideró: “Desde hace tiempo hay un cambio de época, la sociedad está más pendiente de lo que pasa en la Justicia y eso obliga a muchos protagonistas a ser cuidados en lo que fallan, en lo que sentencian y en lo que firman. Esto es lo que corresponde, ahora hay que cumplir con la condena”.

Por otra parte, el fiscal se refirió a lo cambios que pretende llevar a cabo el kirchnerismo para que el Procurador sea elegido con mayoría absoluta. “Esto choca, nos retrasa a antes del ’94 (reforma de la Constitución); nos atrasa como país, va en contra de las instituciones, contra la Constitución. Es muy lamentable” , criticó.

Y cuestionó: “¿A qué parte de esta sociedad que tiene esta cantidad de pobres y que viene afrontando un montón de inequidades le interesa un cambio en la selección del Procurador general? Parece que solamente le interesa a aquellos que han sido objeto de investigación por casos de corrupción y que no les gustó el resultado que tuvo estas investigaciones”.

“Es una movida muy peligrosa, es tratar de digitar el Ministerio Público al antojo del poder político. Es un gran atraso”, continuó.

Amado Boudou (Matias Baglietto)

“Yo soy defensor de la justicia independiente, estos vaivenes demuestran que con lentitud la Justicia avanza y llegan estos fallos que no merecen ningún tipo de discusión”, agregó, volviendo a hacer referencia a la situación de Amado Boudou.

Consultado sobre si Cristina Kirchner pretende avanzar hacia un sistema judicial distinto, Campagnoli respondió que “es muy posible que sea la intención, los hechos parecen demostrar eso frente a un Poder Judicial que le ha dictado fallos adversos”.

“Con este panorama, no solo el de ella sino de otros funcionarios de su gabinete, toda esta cuestión demuestra que la Justicia ha sido independiente”, remarcó y aclaró que se trata de “causas que empezaron durante el kirchnerismo, no durante el macrismo”. “Es un panorama adverso para la ex presidenta”, insistió.

Sobre la voluntad de Cristina Kirchner de “tratar de cambiar todo”, para Campagnoli se trata de “los embates contra la justicia independiente que venimos viendo” y ejemplificó citando “el proyecto de reforma judicial, los embates contra el procurador Casal, el intento de mover a Bruglia, Bertuzzi y Castelli y la reforma del Ministerio Público Fiscal”.

Seguí leyendo:

Amado Boudou habló sobre el fallo de la Corte y cuestionó a un sector del gobierno: “Cristina Kirchner es la principal perseguida política”

Alberto Fernández en el cierre de la Conferencia UIA: “De la pobreza no se sale con el Estado y los planes, se sale con empresarios que inviertan y den trabajo”