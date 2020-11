“Abran las escuelas”: familias se movilizaron a la Quinta de Olivos para exigir la vuelta de las clases presenciales en todo el país

Las familias que se identifican con el grupo "Padres Organizados" se movilizaron hoy a la Quinta de Olivos.

Un grupo de familias autoconvocadas se manifestaron este sábado a la quinta presidencial de Olivos como parte de una iniciativa nacional para exigir el regreso pleno de las clases presenciales hacia el cierre del ciclo lectivo 2020 y la apertura de las escuelas el próximo año , que se mantuvieron cerradas durante la mayor parte de 2020 por la pandemia de coronavirus.

Con pancartas, pupitres y pizarrones, los manifestantes nucleados en “Padres Organizados” llevaron a sus familias y se concentraron a las 17.30 en la residencia oficial ubicada en el partido bonaerense de Vicente López.

“Somos padres y chicos que estamos reclamando un derecho de la Constitución y creemos que la educación es esencial. No es una protesta, es un pedido de padres organizados que piden que sus hijos vuelvan a clases presenciales, es una necesidad. Queremos que termine todo esto que empezó hace 8 meses”, señaló Fabián a Infobae, uno de los organizadores de la jornada.

Es la segunda movilización que los impulsores desarrollan en la Quinta de Olivos. “La lluvia no nos paró”, resaltaron. Custodiados por las fuerzas federales de seguridad, los alrededores de las residencia oficial contaron con la presencia de decenas de familias, que colocaron material educativo, pizarras y bancos de escuela para organizar una suerte “aula abierta” en la calle.

“Algunos de los chicos comentaron ‘volvimos al cole’, hubo muchos chiquitos. Así lo sentían, hasta algunos fueron con uniforme. Son comentarios que nos llena de orgullo por lo que estamos luchando”, agregó Fabián.

"Somos padres y chicos que estamos reclamando un derecho en la Constitución y creemos que la educación es esencial", señalaron los organizadores.

La convocatoria para que se regrese a la normalidad educativa arrancó en octubre pasado a través de las redes sociales. Paulatinamente, los grupos virtuales desencadenaron un “efecto multiplicador” y crecieron desde la Capital Federal hacia localidades como Lanús, San Fernando, Tigre, Mar del Plata, San Fernando, Córdoba y Bariloche, entre otros puntos del país.

La iniciativa arrancó con un primer reclamo para que se “abrieran las escuelas”, un objetivo que obtuvo su respuesta cuando las autoridades educativas habilitaron que se lleven adelante actividades socioeducativas presenciales, de manera gradual y parcial. Los resultados son dispares: las cifras oficiales indican que son pocas las instituciones escolares que implementaron actividades de revinculación educativa, dependiendo del distrito.

En estas condiciones, los padres organizados van por más y volvieron a movilizarse por un retorno a la presencialidad regular en todos los niveles, en paralelo con la reapertura de la mayoría de las actividades económicas.

“En dos meses fuimos escuchados, queremos que nos sigan escuchando. Muchos chicos han perdido mucho por no estar presentes en los colegios y con sus maestros”, sostuvo Daniel, otro de los impulsores de grupos de padres.

“No puede ser que en todos los países que cortaron las clases presenciales fueron por 15 días o un mes y nosotros no. Hay estudios claros que indican perfectamente que los chicos no son vectores de contagio y que las escuelas no son focos. Los maestros no tienen que temer contagiarse”, fustigó.

Del 27 al 29 de noviembre, los grupos autoconvocados de padres y madres viene llevando a cabo acciones similares a las de la Quinta de Olivos. Otra actividad similar estaba prevista en La Plata, en el parque temático conocido como “República de los Niños”, con la misma consigna de “Abran las escuelas”.

(Nicolás Stulberg)

La pulseada de las últimas semanas está entre las autoridades políticas y los sindicatos docentes, que resisten a una vuelta presencial en tanto haya escasa circulación del coronavirus o esté implementada una vacuna, mientras se garantiza la modalidad a distancia. El planteo es rechazado por las familias nucleadas en “Padres Organizados”.

“No todas las familias tuvieron la posibilidad de conectarse en forma virtual o contar con tres teléfonos y computadoras. Quien no se pudo conectar está teniendo una separación y distanciamiento en la escuela a nivel social muy grande. Eso no solamente repercute en lo educativo, sino en mental y emocional”, sostuvo Fabián.

En algunas localidades hay también rechazo a las actividades parciales y de revinculación. En Santa Fe, el sindicato de docentes públicos de Santa Fe resolvió no participar de las actividades presenciales dispuestas por el Ministerio de Educación local para la primera quincena de diciembre que consiste en encuentros de pequeños grupos de alumnos en las escuelas. Antes el gremio UTE había cuestionado al gobierno porteño por adoptar la modalidad gradual porque se mantenían los contagios altos en el distrito..

A nivel nacional, el ministro de Educación, Nicolás Trotta ya resolvió que marzo próximo se restablecerá el ciclo lectivo con normalidad. En la Ciudad de Buenos Aires hay tensión por la vuelta, ya que los gremios docentes cuestionan que se dispongan un regreso anticipado para el mes de febrero.

La actividad se desarrolló con normalidad.





Fotos: Nicolás Stulberg

Seguí leyendo:

Mientras Europa sostiene las escuelas abiertas en su pico de contagios, en Argentina solo el 1% de los chicos asiste a clases presenciales

La rebelión de los Padres Organizados: quiénes son las Erin Brockovich que luchan para que sus hijos vuelvan a las aulas

Las escuelas bonaerenses denuncian que siguen cerradas por las trabas burocráticas: “El anuncio de apertura fue una puesta en escena”

Córdoba: padres autoconvocados reclamaron el regreso de las clases presenciales