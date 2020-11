Emilio Monzó reclamó ampliar Juntos por el Cambio y envió más señales al radicalismo: “Está mejor posicionado para 2023″

Emilio Monzó se ubica en el sector moderado de Juntos por el Cambio, que busca renovar la conducción de la coalición gubernamental.

El ex presidente de la Cámara de Diputados y líder de una línea interna del PRO, Emilio Monzó, insistió en la necesidad de “ampliar Juntos por el Cambio” con la incorporación de dirigentes como Juan Manuel Urtubey o Margarita Stolbizer, y envió una señal hacia la UCR, al afirmar que el partido centenario “está mucho mejor posicionado para 2023 a diferencia de 2015″.

El dirigente expresó estos conceptos al participar anoche de un encuentro virtual a través de la plataforma Zoom ante casi mil participantes, en el cierre de sus actividades políticas del año.

“La polarización es un negocio electoral a costa de los ciudadanos de nuestro país. Y la tendencia es a afianzar esto, a utilizarlo de manera electoral porque dá certezas en una sociedad de incertidumbre. Pero la sociedad quiere terminar con esto. Polarizar erosiona la convivencia política, los cimientos de nuestra sociedad organizada”, señaló el ex legislador nacional.

En relación al armado político para el próximo año, enfatizó: “Hay que prepararse para gobernar convocando a todos. Tenemos que armar una alternativa superadora para gobernar en 2023”.

"Me siento seguro para ser gobernador. A la provincia hay que parirla de nuevo", sostuvo Monzó. (Maximiliano Luna)

“ El radicalismo está mucho mejor posicionado para 2023 a diferencia de 2015. Tienen grandes cuadros como (Martín) Lousteau, (Gustavo) Posee y (Alfredo) Cornejo , y tiene varios intendentes de gran gestión como Miguel Lunghi, Miguel Fernández o Matías Rapallini. Es un espacio sólido que apuesta a la moderación”, agregó.

En esa perspectiva, también respaldó a las figuras del macrismo que están en la carrera política ante un futuro turno electoral. “En el PRO debe afianzarse la conducción de la nueva generación como (Horacio) Rodríguez Larreta, (Diego) Santilli, (María Eugenia) Vidal o (Cristian) Ritondo, en tanto hay que destacar que también hubo una moderación importante del espacio de Lilita Carrió con dirigentes jóvenes que tienen buenas ambiciones”.

“Nosotros, junto a Rogelio Frigerio, Nicolás Massot, Sebastián García de Luca y muchos dirigentes más, tenemos que armar la cuarta pata en esta mesa, predicando la moderación y el diálogo ”, aclaró en una clara diferenciación de la línea orgánica del PRO que encabeza la presidenta del partido, Patricia Bullrich.

Sobre sus aspiraciones políticas, ratificó su vocación para competir: “Me siento seguro para ser gobernador. A la provincia hay que parirla de nuevo, hay que regionalizarla, descentralizar la administración, dar autonomía a los municipios”.

En su diagnóstico, Emilio Monzó subrayó que “desde el 83 hasta hoy vimos que no funciona” y planteó que hay hacer una “reforma estructural” en todo el distrito. “Porque no es sólo un tema de conocer la geografía y la historia; hay que vivir para sentirla y yo la siento, porque la caminé, la viví y no veo la hora de salir a recorrerla”, expresó.

Desde su perspectiva, el ex diputado nacional se mostró en desacuerdo ante la posibilidad de que se eliminen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). “Si seguimos en un proceso cerrado, vamos a fracasar en 2021. Las PASO son las herramientas para ordenar las diferencias de los espacios políticos y no tengo casi ninguna duda de que se van a suspender”, apuntó.

Sin embargo, Monzó evaluó un camino a seguir: “Si te sacan la posibilidad de ordenar democráticamente yendo a votar, está la tentación de ir por afuera; y en el caso de que no haya PASO, hay que armar una mesa política entre Vidal, Rodríguez Larreta, Lousteau, Frigerio, Cornejo y generar confianza”.

Seguí leyendo:

Pichetto, Monzó y los peronistas de Juntos por el Cambio también festejaron el Día de la Militancia con fuertes críticas al Gobierno

Con reuniones en clave electoral, avanza el armado de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires

Rogelio Frigerio: “No alcanza con ser ex presidente, la gente tiene que decidir si Macri va a liderar la oposición”