Alberto Fernández habló de los incidentes en la despedida de Maradona: “Si no organizábamos el velorio todo hubiera sido peor”

Alberto Fernández antes de que el cortejo fúnebre partiera rumbo al cementerio de Bella Vista (Foto: Presidencia)

Luego de los incidentes que se registraron sobre el final del velorio de Diego Maradona en Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández aseguró que “todo funcionó muy bien hasta que algunos, viendo que el horario los iba a dejar afuera, se precipitaron sobre la puerta de entrada, y todo se complicó”.

En diálogo con radio Continental, Fernández destacó que “lo que nos pasó hoy hubiéramos querido que no pase. Fue por la desesperación de algunos”, y detalló que “leía a algún opositor que se quejaba y decía ‘cómo puede ser que hayan organizado esto’. Si no organizabamos el velorio todo hubiera sido peor, era imparable”.

Por otro lado, Fernández destacó que “Maradona nos trasciende a todos, todos pasaremos por esta vida, pero Maradona será eternamente recordado, como no seremos recordados nosotros. Maradona es del mundo. Ni siquiera es de los argentinos Es un personaje que trascendió fronteras, y el que piensa que detrás de todo esto hay un acto político no tiene la menor idea de lo que es Maradona en el sentimiento argentino”.

“Hay opositores que hablan de esto. Hoy llegué a la mañana, les di un beso a Claudia y a las hijas de Diego, a Verónica Ojeda, les di mi pésame, recé un padre nuestro al lado del féretro y me fui. Maradona era el personaje hoy, no Maradona, después llegó Axel y Cristina, y los acompañé, y me fui. Maradona no es propiedad de nadie, y es una locura no entenderlo”, agregó el primer mandatario.

En otro tramo de la entrevista, Fernández destacó: “Maradona es un personaje único e irrepetible que entró en el alma de todos los argentinos. Hoy lo comentaba con José Pekerman, cada dos por tres llegaban las noticias de que Diego no estaba bien de salud, y a pesar de que las últimas veces no lo habíamos visto bien, pensábamos que iba a salir adelante, pero no pudo lamentablemente”.

“Me preocupaba que él viera lo que estamos viendo. Las imágenes en el Acceso Oeste son impactantes, el instante de ver pasar al auto que lleva el cuerpo de Diego, me impresiona mucho, porque ninguna de esas personas sabía hace una hora que Diego iba a pasar por ahí. Tengo un cariño y una gratitud eterna con Diego”, sostuvo.

En tanto, el Presidente resaltó que “Maradona ha sido un gran embajador, y tengo gratitud, Diego lo único que nos dio fue felicidad, ¿qué le podemos reclamar?”.

“Fue una noticia demasiado ingrata cuando me dijeron ayer. Parte de la sociedad argentina fue muy dura con Maradona, lo pusieron en la obligación de ser un modelo de conducta y le juzgaron cada acto de su vida de un modo implacable”, dijo Fernández.

Por último, destacó que Maradona “era tan solo un hombre, y vivimos como podemos y encontramos la felicidad como podemos. Le exigían que fuera el modelo de Argentina”.

La entrevista completa:

