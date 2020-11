María Eugenia Vidal: “En Argentina las mujeres somos más que los hombres y debemos tener una representación de acuerdo a ello”

La ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, insistió hoy en reforzar la lucha de las mujeres en la Argentina por lograr una paridad de género y ocupar más espacios en el poder a la vez que recordó una experiencia que sufrió en carne propia: “Cuando era gobernadora me calificaron de Heidi porque pensaban que no iba a poder enfrentar al narcotráfico o a la policía corrupta. Ese es un reflejo de la mirada del poder que hay hoy con la mujer. Muchos ven que no podemos ser capaces de ocupar cargos en la política” .

A lo largo de una videoconferencia organizada por el Consejo de las Américas sobre “Cómo involucrar a más mujeres en la política”, Vidal destacó que “en la Argentina las mujeres somos más que los hombres y debemos tener una representación de acuerdo a ello”.

Vidal participó de esta charla junto con la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas y ex presidenta de Chile, Michele Bachelet, y la actual vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr.

Vidal se permitió un consejo para las mujeres que se inician en la política: “Les diría que el camino no va a ser fácil pero que vale la pena construir una huella para las que vienen atrás. Lo difícil siempre tiene la ventaja de ser pioneras y hay que mostrar que los prejuicios estaban equivocados”.

La ex gobernadora bonaerense y líder de Juntos por el Cambio recordó que “en la Argentina las mujeres somos más que los hombres y debemos tener una representación de acuerdo a ello. Tenemos derecho a participar en igualdad de derecho en igualdad que los varones”.

De esta manera, Vidal pidió a sus pares que no se vean como una excepcionalidad sino que marquen huellas. En tono de recuerdos, la ex mandataria bonaerense dijo que Graciela Fernández Meijide fue una de las mujeres que sin compartir su ideología la apoyó en momentos difíciles durante su mandato bonaerense.

“Lo importante es avanzar en las leyes de paridad. Ya las cuotas demostraron eficacia pero funcionan como un techo. El 30% funcionó como un techo. Se avanzó con la ley de paridad con lo cual no le falta mucho para llegar al 50% pero le falta en el resto de los poderes del Estado ”, dijo Vidal sobre la participación de la mujer en el Parlamento y en el Poder Ejecutivo o el Judicial.

Para lograr esta meta, Vidal remarcó que es clave promover los programas de asistencia infantil para que las mujeres puedan desarrollarse y señaló que la participación de la mujer en la vida política o laboral está condicionada el trabajo doméstico. “Hacemos el doble o triple de trabajo. La carga de ser madres tiene consecuencias. La defensa de ideas y la confrontación para algunos no parece que sea para mujeres”, dijo.

También Vidal recordó que la provincia de Buenos Aires estuvo gobernada 28 años por varones del peronismo. Y dijo que cuando hizo la campaña muchos se preguntaban cómo va a lidiar con el problema del narcotráfico o la policía corrupta. “Me calificaron de Heidi y este es un reflejo de la mirada del poder con la mujer. Muchos nos ven que no podemos ser capaces”, expresó.

La ex gobernadora bonaerense remarcó que cuando se habla de presidentas mujeres que llevaron adelante la lucha contra la pandemia son muy pocas las que se resaltan hoy. “Es que una mujer para llegar allí debe ser extremadamente competente y eso no le pasa a un varón. La desigualdad debe ser visibilizada”, dijo.

Michelle Bachelet

A su turno, Bachelet marcó desde el inicio de la videoconferencia que “a veces cuando no hay mujeres en la política la perspectiva de género se pierde”.

De esta manera, la ex presidenta de Chile recordó que si no hubiera sido ministra de Defensa jamás hubiese sido candidata a la presidencia. “Hay muchos obstáculos en la política para las mujeres. Esto es parte de lo nuevo”, dijo Bachelet. En este sentido, la actual comisionada de la ONU recordó que fue la quinta ministra de Defensa del mundo. “Eso muestra lo atrasado del mundo. Había mucho de patriarcal y falta mucho por hacer aun”, remarcó.

Para Bachelet, en la actualidad se siguen enfrentando barreras estructurales para las mujeres en el poder. “Antes de la pandemia se decía que van a faltar 257 años en estrechar esa brecha y es probable que ahora se necesiten más años”, deslizó en un tono bastante pesimista sobre el futuro de la mujer en ocupar espacios de poder plenos.

A nivel global, la ex presidenta de Chile cree que hay una brecha muy importante. “Las mujeres tienen problemas de acceso a internet, de acceso a la educación”, dijo. Pero paradójicamente marcó un dato alentador: de los 12 países mejor evaluados en la lucha contra el COVID 7 eran dirigidos por mujeres. “Habrá que evaluar esos factores. Esto muestra que hay mitos falsos de que las mujeres no pueden estar al frente de cargos ejecutivos”, dijo Bachelet.

También la actual funcionaria de Naciones Unidas recordó que hoy las mujeres sufren otro tipo de discriminación: el acoso sexual, la discriminación por ser indígenas, las que sufren persecuciones por su inclinación religiosa.

La vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell (Foto: EFE)

Como plan de propuesta a futuro para derribar estas barreras, Bachelet propuso en la conferencia del Consejo de las Américas que preside Susan Segal que se fomenten plataformas de redes para que las mujeres lleguen a la política. Y apoyar desde allí en habilidad de liderazgo ya que, remarcó, “uno de los problemas del modelo patriarcal es que se les baja la autoestima a las mujeres”.

Epsy Campbell Barr, que hoy es vicepresidenta de Costa Rica coincidió con Bachelet y Vidal en que la mujer hoy sigue presentando “muchos obstáculos en lograr una posición. Hemos avanzado y hay muchas más líneas de representación. Realmente se han dado pasos importantes. Pero la transformación cultural dura más” .

La vicepresidenta de Costa Rica resaltó la figura de la ex presidenta de su país, Laura Chinchilla, como una mujer que tuvo que lidiar con muchos prejuicios. “Se la criticó mucho y decían que va a pasar mucho tiempo para que pase otra vez que haya una mujer en el poder. Como si nos prestaran el cargo”, se quejó.

Para Campbell Barr, es importante apoyar a las mujeres que ya están iniciando un liderazgo. “Se debe dar un apoyo del Estado, el financiamiento público en las campañas es fundamental y creo que hay que levantar fondos con mucha creatividad”, finalizó.

