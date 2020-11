Ferraresi juró como ministro de Desarrollo Territorial con elogios de Alberto Fernández y una fuerte puesta en escena con intendentes del conurbano

Alberto Fernández le tomó juramento a Jorge Ferraresi como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat

Con la ausencia notable de la ex ministra María Eugenia Bielsa y un amplio batallón de más de 30 intendentes del conurbano bonaerense, el ex jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, juró hoy formalmente como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, en una ceremonia con alto contenido político y varios elogios del presidente Alberto Fernández.

A lo largo de un breve acto que se realizó en la Museo de la Casa Rosada, Alberto Fernández le dedicó un párrafo a Bielsa por “todo su esfuerzo” en un “trabajo que es muy difícil” como la puesta en marcha de un ministerio que antes “no existía”.

Inmediatamente, el jefe de Estado lanzó un gesto de apoyo inequívoco a Ferraresi al que calificó de “un amigo e ingeniero”. También bromeó sobre la “alegría que supone integrar a otro hincha de Argentinos Juniors al Gabinete” .

La puesta en escena de la jura de Ferraresi fue toda una señal de lo que será el perfil de su gestión. Estaban en el Museo de la Casa Rosada el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la presidenta de AYSA, Malena Galmarini, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, gran parte del gabinete nacional y los intendentes del conurbano Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) Gustavo Méndez (Merlo), Mayra Mendoza (Quilmes) y Alberto Descalzo (Ituzangó), entre otros. Con esta exposición, Ferraresi y todo el Gobierno dejaron en claro el peso propio que tendrá Desarrollo Territorial y Hábitat, un ministerio que hasta ahora casi no se lucía y tenía poca visibilidad.

Desde el armado formal de su equipo, Ferraresi sumó al ex intendente de Navarro, Santiago Maggiotti; al secretario de prensa de su comuna, el ex futbolista de Rácing, Hugo Lamadrid y al ex funcionario del municipio de Avellaneda, Guillermo Pese. Aunque mantendrá en el Ministerio a Luciano Escatolini, que venía de la gestión de Bielsa y que tiene una larga trayectoria en temas territoriales y de vivienda con Daniel Scioli, cuando este era gobernador bonaerense.

El flamante ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, saluda a su esposa, la diputada provincial Magdalena Sierra, en la Casa Rosada (Franco Fafasuli)

“La vivienda como un tema central de gestión tenderá a plantear una política federal y estructural en coordinación con otros ministerios”, dijo Ferraresi al término de la jura. De esta manera, el nuevo ministro de Desarrollo Territorial planteó la posibilidad de enviar al Congreso un proyecto de ley para relanzar 55.000 obras de viviendas sociales que estaban paralizadas desde el 2015 con la idea de sanear esas construcciones y acelerar los trámites de escrituración.

A la vez, hacia adelante, Ferraresi habló de poner en marcha un plan de viviendas entre el 2021 y el 2022 para la construcción de 110.000 casas para los sectores vulnerables y la aceleración del plan Procrear con unas 8.200 viviendas. Estos serán los pilares centrales que el nuevo ministro quiere poner en marcha para dar respuesta a la toma de tierras que hay en la provincia de Buenos Aires. Este fue uno de los temas que abordó la semana pasada Ferraresi con el gobernador Kicillof.

Jorge Ferraresi y Santiago Cafiero

La presencia de una amplio batallón de intendentes del conurbano y la agenda con más de siete gobernadores que mantuvo en días pasados muestran a las claras el nuevo perfil que le dará el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat a su cartera. Parte de esto habló el flamante funcionario nacional con el Presidente en el despacho de la Casa Rosada antes de la jura y poco después de que Alberto Fernández llegara de una reunión en Uruguay con el presidente Luis Lacalle Pou.

Según pudo saber Infobae, allí Ferraresi le comentó a Alberto Fernández sobre la ronda de diálogos que ya había mantenido con los intendentes y gobernadores para desplegar lo que llama la “descentralización en territorio” de la obra pública.

En la práctica esto es algo parecido a lo que viene haciendo el ministro de Obras Públicas -y ex intendente de San Martín- Gabriel Katopodis: evaluar los proyectos que le presentan los jefes comunales o los gobernadores, analizar su viabilidad y desembolsar los fondos para que la ejecución de obras las realicen los mismos intendentes o mandatarios provinciales.

Kirchnerista a ultranza y vicepresidente del Instituto Patria, Ferraresi tiene 59 años, es un ingeniero recibido en la Universidad Tecnológica Nacional y desde 2009 hasta ahora se desempeñó como intendente de Avellaneda. En la jura estuvo acompañado por su esposa, la diputada Magdalena Sierra.

