Coronavirus: Argentina superó a Estados Unidos en cantidad de muertos por millón de habitantes

Un médico revisa pacientes COVID-19 en la Unidad de Terapia Intensiva (Foto: EFE)

Tras casi siete meses desde que el coronavirus empezó a esparcirse por la Argentina, el país gobernado por Alberto Fernández alcanzó las 724,28 muertes por cada millón de habitantes, superó a los Estados Unidos en ese apartado estadístico, y se ubica sexta entre los países con más fallecidos en relación a su población.

Según el portal Our World in Data, las 33.136 personas que perdieron la vida en la Argentina por el coronavirus no se comparan con las 235.761 registradas en los Estados Unidos, aunque si se tiene en cuenta la población de ambas naciones, la lectura de las cifras cambia considerablemente.

En ese sentido, Perú lidera ese ránking con 1.053,32 cada millón de habitantes seguido por España (823,15), Brasil (757,93), Chile (753,50) y México (727,29). En tanto, el Reino Unido (708,84), Italia (664,75), Colombia (633,00) y Francia (598,05) quedaron por debajo de Argentina (países pequeños como Andorra o San Marino no son tenidos en cuenta).

Este viernes, el Ministerio de Salud de la Nación reportó este viernes 11.786 nuevos contagios de coronavirus y 371 muertes en las últimas 24 horas por la pandemia en la Argentina.

Con estos números, ascendía a 1.228.814 la cantidad de casos positivos acumulados, 1.042.237 son los pacientes recuperados y 153.441 continúan con la enfermedad en curso, mientras que los decesos desde el inicio del brote sumaban 33.136.

En tanto, las personas con coronavirus internadas en salas de terapia intensiva 4.666, mientras que la ocupación total de camas del servicio para adultos era de 59,2 por ciento en el país y del 60 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De las 371 muertes informadas este viernes, 208 corresponde a hombres y 160 a mujeres, en tanto que tres personas fallecidas en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, y en Santa Fe, no fueron clasificadas por sexo.

Las jurisdicciones que más nuevos casos de coronavirus reportaron este viernes son la provincia de Buenos Aires (3.089 y 67.027 acumulados), Santa Fe (1.736 y 116.095), Córdoba (1.258 y 91.798), Tucumán (1.122 y 54.090), la Ciudad de Buenos Aires (641 y 149.937), Mendoza (626 y 50.080), San Luis (468 y 8.864), Chubut (392 y 16.545) y Río Negro (383 y 25.916).

También se reportaron contagios diarios en el resto de provincias: Entre Ríos (338 y 17.683), Tierra del Fuego (311 y 12.757), Neuquén (310 y 24.748), Santiago del Estero (223 y 10.930), Santa Cruz (222 y 10.741), San Juan (191 y 3.398), Chaco (121 y 14.759), Corrientes (106 y 2.757), La Pampa (104 y 3.916), Salta (93 y 19.398), La Rioja (18 y 7.781), Misiones (15 y 320), Jujuy (14 y 17.989), Catamarca (3 y 1.123) y Formosa (2 y 162).

Este viernes fueron realizados 34.727 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 3.177.564 pruebas diagnósticas para el coronavirus Covid-19, lo que equivale a 70.026 muestras por millón de habitantes.

Seguí leyendo:

Argentina ocupa el puesto 12 en el ranking de mayor cantidad de muertes por millón de habitantes