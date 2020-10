El Gobierno argentino ratificó su compromiso contra el terrorismo internacional

Ministra Losardo en el homenaje a los cinco rosarinos asesinados en Nueva York

3.05 del 31 de octubre de 2017. Ciudad de Nueva York. Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij, Diego Angelini, Hernán Ferruchi y Hernán Mendoza disfrutaban paseando en bicicleta en una tarde de otoño en la West Side Highway de Lower Manhattan junto a otros cinco ex compañeros de colegio. Estaban felices de poder compartir ese momento, un viaje para rememorar que hacía 30 años habían egresado del Instituto Politécnico Superior de Rosario. Hasta que algo dramático pasó, de repente. Una camioneta atropelló al grupo que venía por la ciclovía y terminó con la vida de cinco de ellos y otros tres ciclistas no argentinos, dos norteamericanos y una belga. También hirió gravemente a once, uno de ellos argentino -Martín Marro- que a la semana pudo ser dado de alta.

A tres años de ese atentado, el Congreso Judío Latinoamericano realizó un homenaje con sobrevivientes de otros atentados terroristas (en la embajada de Israel en la Argentina, en AMIA, en Niza, Francia), donde también hablaron la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el embajador norteamericano en la Argentina, Edward Prado y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

“Entre las víctimas fatales se encontraban cinco amigos”, recordó Losardo, y expresó su “solidaridad con sus familias y afectos y decimos que nunca más un ataque terrorista que tenga lugar en cualquier parte del mundo”. Por otra parte, "ratifico el fuerte compromiso del Gobierno argentino con el terrorismo internacional”.

Prado, por su lado, habló de “los cinco argentinos que perdimos hace tres años en Nueva York” y se lamentó porque “lo que debería haber sido un momento feliz, nos terminó recordando que el terrorismo no conoce frontera, solo deja a su paso gran tristeza y angustia". Además, aseguró que “hoy estamos codo a codo con la Argentina, y comprometidos en construir un mundo más justo, estable y pacífico”.

Javkin, que cerró el acto, expresó que “el odio oscurece el mundo y daña nuestras almas”, por eso destacó que “un ejemplo muy claro de lo que pasó es lo que nos enseñaron las familias, y las paredes de nuestra ciudad que durante muchos días dijeron que ‘El amor vence al odio’, lo que dio nos un mensaje para siempre”.

El homenaje fue realizado por el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), que le dio la palabra a los sobrevivientes de otros atentados terroristas, como Víctor Nisembaum, que estuvo en el atentado a la embajada israelí en Buenos Aires en 1992. "El terrorismo internacional golpea de forma cobarde, pero estamos más fuertes y unidos que nunca para recordar y honrar la memoria de los que ya no están”, dijo.

También habló Humberto Chiesa, sobreviviente del atentado a la AMIA en 1994, del que “ya pasaron 26 años y sigue latente” y destacó que “reclamar justicia siempre es algo que uno lleva en el corazón porque es la forma para que esto no vuelva a suceder”. Y Carolina Mondino, una argentina sobreviviente del anterior atentado a Niza (donde vive), el perpetrado el 14 de julio de 2016. "En esta fecha de conmeración para ustedes, mi mensaje es que sigamos trabajando por encontrar la paz que tanto queremos”, dijo.

Edward Prado en el homenaje a las víctimas del atentado en la ciclovía de Nueva York

El atentado donde perdieron la vida cinco rosarinos fue perpetrado por Sayfullo Saipov , de 29 años , emigrante a los Estados Unidos desde Uzbekistán, quien avanzó sobre el grupo que recorría la ciclovía con una camioneta que había alquilado un poco más de una hora antes en Nueva Jersey. Primero, el conductor estrelló la camioneta contra un colectivo escolar que transportaba estudiantes, hirió a varias personas, se bajó del vehículo armado y gritando “Alá es el más grande”.

Saipov dijo fue se radicalizó por su cuenta y en su confesión afirmó que se había inspirado viendo videos del líder yihadista del autoproclamado califa del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi . Según los fiscales, en sus dos teléfonos móviles había 90 videos y 3.800 fotos, muchas de ellas propaganda relacionada con el ISIS y el EI, que unos días después se declaró autor del atentado.

Seguir leyendo:

Otra vez un hombre disparó con un mortero casero contra la policía durante una violenta protesta

Habló la madre del terrorista de Niza: “Decía que Dios lo iba a orientar hacia el buen camino”

Este es el terrorista islámico que asesinó a tres personas en Niza