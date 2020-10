“Hicimos todo para que el desalojo de Guernica fuera pacífico", señaló el gobierno bonaerense

Teresa García es una de las personas de mayor confianza de Axel Kicillof dentro del gabinete bonaerense (@TereGarciaOK)

La ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Teresa García, fue la primera funcionaria del gabinete de Axel Kicillof en referirse al operativo de desalojo a los cientos de personas que ocupaban un predio en Guernica, partido de Presidente Perón.

La funcionaria aseguró que el Ejecutivo provincial apeló a “todas las vías posibles” para desarrollar un desalojo pacífico y que se vio sorprendida por la “actitud intransigente” de varias familias que no aceptaron ser reubicadas y se enfrentaron con las fuerzas de seguridad,

“La decisión del Gobernador fue instruir a todos los ministros a encontrar todas las vías posibles para que el desalojo fuera pacifico, antes de que la Justicia impusiera el desalojo formal. Se postergó tres veces el desalojo. Hubo una intensa labor del ministro Larroque durante los 120 días, pensando en las familias, hablando con todas las familias y de hecho, casi el 85% de las familias se retiraron de la toma con todas las alternativas que les planteó el Gobierno provincial”, afirmó García, en declaraciones al periodista Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos.

“Hubo una negativa por una parte pequeña de las familias. Incluso, abogados y abogadas de la toma no entendían la actitud de este resto que quedaba , ya que ha habido una manifiesta negativa por parte del grupo restante (...) Hubo una cuestión casi intransigente en estos tres días con el accionar del Ministro de Desarrollo de la Comunidad. De hecho, ayer (miércoles) los esperaba para la firma de este acuerdo a las 14 y decidieron no firmar el acuerdo. No conozco por qué razones estos sectores se mantuvieron con tal intransigencia”, completó.

La funcionaria, por otro lado, aseguró que el Estado provincial se encuentra en pleno desarrollo de un mapeo completo de las tierras públicas y tierras abandonadas, con el fin de poder descomprimir la crisis habitacional que atraviesa la provincia más poblada de la Argentina.

“Hacía mucho que el Estado no hacía un relevamiento de la tierra pública, fiscal y abandonada. Estamos terminando el mapeo, pero solo puedo decir que es mucha tierra”, afirmó García.

A su vez, replicó las denuncias de los ocupantes del predio, que acusaron a los efectivos de la Policía Bonaerense de quemar las casillas que se habían levantados en el predio.

“ Habitualmente, cuando se producen los desalojos, se producen de esa manera, para evitar la vuelta a un nuevo inicio del conflicto con la ocupación. El Gobierno ha mediado para que esto no suceda, pero la Justicia ayer se mantuvo muy firme en que el desalojo se tenía que producir. No conozco la modalidad de desalojo, no sé cómo se producen habitualmente. Hemos visto lugares que son más tensos y otros que no. He visto, como han visto todos, la quema de algunas casillas, sobre todo en la periferia del predio”, advirtió García.

La funcionaria descartó que el predio pueda ser utilizado para el desarrollo de algún proyecto inmobiliario y advirtió que el próximo paso en esa zona será determinar con exactitud qué porción de la tierra pertenece al Estado provincial y cuál está registrada por propietarios privados.

Las fuertes imágenes del desalojo en Guernica (Adrián Escandar)

“En una zona pegada la toma existe la posibilidad de un desarrollo inmobiliario, que como se entenderá, por ahora se desestima todo avance en este sentido. Hay cinco próximos desarrollos inmobiliarios que todavía tienen que hacer la cesión de tierras al Municipio para propiciar el espacio verde y público y equipamiento comunitario”, aseguró.

La toma del predio de Guernica tomó preponderancia pública durante la segunda quincena de julio. Desde entonces, más de 1.000 familias se instalaron en el masivo predio, ante la indignación y la protesta de muchos vecinos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dilató como pudo el desalojo y, según su versión, logró que el 85% de los ocupantes abandonaran el lugar por la vía pacífica.

Así, después de que el miércoles a las 14 se rompieran las negociaciones, el desalojo se produjo a las 6 de la mañana del jueves. Hubo casillas quemadas y fuertes enfrentamientos entre las fuerzas policiales y los usurpadores. Después de las primeras dos horas hubo al menos 30 personas detenidas.

Por su lado, García también apuntó a algunos partidos políticos de avalar la postura intransigente de una minoría de los ocupantes.

“Hay organizaciones, como el caso del Partido Obrero, que han representado los intereses de la toma y son los que hasta el día de ayer estuvieron parlamentando con el ministro Larroque hasta el mediodía no accediendo a la firma de las resoluciones provisorias ”, denunció García.

