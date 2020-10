17 horas de grabación sobre negocios y conflictos familiares: “Hermano”, el libro que revela detalles desconocidos de los Macri

En estos días un libro amenaza con conmover a buena parte de la dirigencia política argentina, especialmente a quienes forman parte de Juntos por el Cambio, ya que uno de los protagonistas es uno de los hermanos del ex presidente Mauricio Macri, Mariano.

La obra que se llama “Hermano”, y la tapa se conoció esta tarde, saldrá a la venta el próximo lunes 26 de octubre por Penguin Random House, la misma editorial que el año pasado publicó “Sinceramente”, el libro de Cristina Kirchner devenido en best seller.

La expectativa es alta, sobre todo porque en los últimos días se supo que, desde la familia Macri, hubo distintas gestiones (infructuosas cartas documento) para impedir la salida de la publicación , que se perfila como una promesa para la industria editorial que atraviesa una profunda crisis.

El libro es fruto de extensas conversaciones que el periodista Santiago O’Donnell, editor de Internacionales del diario Página/12 -periodista de larga trayectoria, autor de varios libros y alguna vez integrante de las redacciones de Los Angeles Times y The Washington Post- mantuvo con Mariano Macri, uno de los hermanos menores de Mauricio. El material recopilado por el autor de “ArgenLeaks” alcanza las 17 horas de grabación y revela intimidades del ex Presidente de la Nación de su entorno y de los negocios de la familia. Desde su formación en el colegio Cardenal Newman hasta su flamante llegada a la Fundación FIFA, cargo dirigencial en el que fue nombrado en enero de este año días después de terminar su mandato como Primer Mandatario de la República Argentina.

Según confirmaron a Infobae desde la editorial, la primera tirada será de 30 mil ejemplares y esas dos ediciones ya están agotadas. Ese nivel de ventas no es el habitual para el mercado editorial argentino, que el año pasado tuvo varios meses de bonanza gracias a las 350 mil copias que se vendieron de “Sinceramente”.

“Como ha sucedido con las grandes revelaciones que cambiaron el curso de la historia, Santiago O’Donnell se encontró con un testigo invalorable. Mariano, el hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, le detalló, durante las entrevistas que mantuvieron, el maltrato y el sistema de chantaje y estafas que primero destruyeron a la familia y, luego, a la Argentina”, sostiene la sinópsis elaborada por la editorial.

En esa línea, el resumen detalla que “solo un periodista con la experiencia de Santiago O’Donnell -y un prestigio global por investigaciones como Wikileaks y Panamá Papers- podía rastrear, chequear y profundizar en esos secretos íntimos que su entrevistado iba contándole encuentro tras encuentro”.

“Hermano es el resultado de ese trabajo minucioso con los dichos y los testimonios pero también con la información y los hechos concretos. Roto con dolor el pacto de silencio y amenazas de una vida, Mariano pudo detallar las intrigas domésticas, los movimientos empresariales y las manipulaciones políticas que llevaron al poder a Mauricio Macri”, .

Historia de una familia

Todo comenzó a principios de 2020, cuando Mariano contactó a Santiago (a quien conoció en Estados Unidos hace más de dos décadas, cuando ambos vivían allí) con la idea de contar la historia de su familia, envuelta en una disputa por la herencia de Franco Macri, fallecido el 2 de marzo de 2019, durante el último año de la presidencia de Mauricio.

Macri padre tuvo dos matrimonios y seis hijos: Mauricio, Sandra (que murió de cáncer en 2014), Alejandra, Gianfranco, Mariano y Florencia. Quienes conocen los entretelones del clan sostienen que Franco había elegido a Mariano como su heredero. Las expectativas para con su hijo menor eran tan altas que lo puso a cargo del desembarco en Brasil y de los negocios con China. Como contrapartida, y como es de público conocimiento, el hombre no aprobaba lo que hacía su primogénito y evaluaba muy mal sus gestiones como empresario.

Con los años, todo eso fogoneó una rivalidad entre los hermanos, que solían tildar al más chico de “joven caprichoso”. La batalla lleva décadas y siempre fue contenida por Franco. Tras su muerte, como una olla a presión, el conflicto explotó y Mariano decidió sacar algunos trapitos al sol. No es solo un tema de negocios, también hay cuestiones familiares y está la imagen de Macri padre en juego, que su hijo menor considera que ha sido devaluada por el ex mandatario.

Traiciones y escándalos judiciales

El libro de Santiago O’Donnell cuenta que algunos de los hijos de Franco Macri demandaron por insanía a su padre cuando todavía estaba en pleno uso de sus facultades mentales e intentaron sacarle el manejo de sus empresas. El trabajo sobre el contenido se llevó adelante por medio de largas conversaciones que demandaron 17 horas de grabación y el libro fue revisado por Mariano Macri en el proceso final de edición.

Además, el esperado libro incluye hechos nunca esclarecidos y bastante polémicos. Uno es la venta de IECSA: la constructora del Grupo Macri a Angelo Calcaterra, primo y socio en varios emprendimientos. Franco siempre decía que no sabía quién era el verdadero dueño de la constructora, si Mauricio, Angelo o ambos. Es más: creía en esta última alternativa. Decía que hubo una venta simulada y sugería que se concretó una especie de estafa contra los hermanos, ya que se liquidó su herencia quedando la constructora solo para Mauricio. Tiempo después, por este tema, Angelo Calcaterra se presentó como imputado y arrepentido en la causa de los cuadernos.

En el resto de los capítulos se repasan temas como la operación de compra del Correo Argentino; la causa de los peajes, donde el ex Presidente (junto al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel) es investigado por presuntas maniobras fraudulentas en la renegociación de los contratos de Autopistas del Sol en perjuicio del Estado nacional; los parques eólicos, con ventas y adjudicaciones sospechosas; los Panamá Papers: causa en la que Macri fue sobreseído, pero la Justicia sigue investigando a sus hermanos por presunta evasión fiscal; los Paradise Papers, así como sociedades y cuentas ocultas en el exterior del Grupo Macri y que, según trascendió, habría manejado el ex presidente de la Nación.

Asimismo, es muy probable que vean la luz posibles testaferros que habrían jugado ese papel en gran parte de la trayectoria del ex Presidente, tanto en su gestión en Boca Juniors como durante su Jefatura de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

