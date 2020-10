Seguridad jurídica, menos carga impositiva a las empresas y un federalismo real: el reclamo de tres gobernadores a la Casa Rosada

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

Hubo reclamos hacia el Gobierno nacional en virtud de lograr un “federalismo más equitativo”, propuestas para reducir la carga impositiva al sector empresario y pedidos por una “mayor seguridad jurídica y una justicia independiente”. Sobre estos ejes comunes giraron hoy los mensajes de los gobernadores Omar Perotti (Santa Fe), Sergio Uñac (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes) en la videoconferencia que protagonizaron en el 56° Coloquio de IDEA.

Los gobernadores convocados para el coloquio que reúne a los principales empresarios del país evitaron hablar de política partidaria o elecciones. Pero dejaron en claro que la pandemia los obligará a hacer acuerdos transversales y a potenciar la cooperación en la Argentina entre actores de diversos colores políticos.

Desde esta perspectiva, Perotti destacó que “el mayor desafío que dejará la pandemia es generar confianza y potenciar la colaboración y cooperación. La necesidad de darle a la gente una respuesta va más allá del color político porque –dijo- no saldremos de esto sin mayor unidad y cooperación que evite las grietas”.

El mandatario de Santa Fe también remarcó que durante la crisis por la pandemia del COVID-19 que atraviesa la Argentina su provincia desplegó un fuerte potencial agroexportador tan necesario para traer dólares a la Argentina.

“En estos meses de pandemia hubo más exportación agrícola que todo el año pasado. Más de un millón de camiones salieron del puerto hacia el mundo y esa es una demostración clara de un sector que puso dólares al país”, dijo Perotti.

Sin embargo, el gobernador de Santa Fe remarcó al mismo tiempo que su provincia al igual que el resto de la Mesopotamia necesitan de nuevas obras de infraestructura para potenciar el comercio internacional de la Argentina.

Perotti se mostró dispuesto a reforzar la relación entre el Estado central y el sector privado. Aunque dijo que “se deben despejar algunos temores de esa relación”. Es que para el mandatario santafesino el Estado debe estar cerca de los que menos tienen pero alentando a la vez a aquellos que puedan generar trabajo genuino.

En este contexto, para Perotti será central para el desarrollo de la agricultura y la industria local aprovechar al máximo la hidrovía. “Lamentablemente no participamos en las acciones que se desarrollan en el río. Hay miles de dólares en juego que no aprovechamos. No aprovechamos la logística que usan otros países. Estamos dejando de lado estas oportunidades”, dijo el gobernador de Santa Fe en un mensaje directo al Gobierno nacional y su escasa acción en los proyectos de la hidrovía.

A su turno, el gobernador Uñac pidió por construir “un país federal, pragmático y accesible para todos”.

Desde esta óptica, el mandatario de San Juan que expuso en el Coloquio de IDEA pidió al Gobierno nacional redefinir aspectos de política exterior. “Se debe buscar una redefinición trasversal de la política exterior que vaya más allá de a quién le toque gobernar”, dijo Uñac.

Así, el sanjuanino reclamó un “servicio exterior fuerte, con alianzas comerciales con el mundo y con el foco puesto en la pluralidad”. El otro reclamo del gobernador al Estado central fue la necesidad de establecer “un federalismo equilibrado”.

Al igual que Perotti pero desde la otra frontera de la Argentina Uñac propuso reforzar la infraestructura en obras como la del túnel de Agua Negra en la cordillera de los Andes para aumentar las exportaciones al Asia donde hay un mercado de 3.000 millones de habitantes. “Esto forma parte para construir un federalismo distinto ”, dijo al reflotar la idea del corredor bioceánico con Chile y Brasil.

Para reforzar la alianza entre el sector privado y el Estado Uñac planteó que es necesario que haya una confianza de los intereses público-privados aunque remarcó un punto poco habitual en un gobernador: “Hay que respetar la seguridad jurídica ya que eso es lo que anima al sector privado a realizar inversiones”, dijo.

En este misma línea Uñac dijo que en la Argentina “la confianza se puede recuperar con el respeto a las instituciones que debe partir de los dirigentes políticos. Y con una necesaria alianza público-privada y haciendo de la seguridad jurídica un hecho transversal a los hechos del Estado”. Así, no dejó en duda de que la confianza debe ser “el motor para las inversiones”.

Para todo esto, el mandatario de San Juan pidió en el Coloquio de IDEA que haya un Estado que brinde mayor seguridad jurídica.

Por su parte, el gobernador Valdés remarcó que para fortalecer al sector empresario, el Estado cambiar el paradigma para ver las oportunidades que generan las provincias.

Así, el mandatario de Corrientes dijo que su provincia es una potencia forestal pero bregó por la necesidad de potenciar la producción energética. “Hay que invertir en energía para el futuro. Pero si no logramos distribuir las regalías a las provincias siempre vamos a ser provincias pobres porque no siempre recibimos lo que producimos. Siempre lo que producimos es subvaluado por el estado federal”, dijo Valdés en otra crítica elíptica al gobierno central.

Al igual que Perotti, el gobernador de Corrientes planteó la necesidad de avanzar en la Mesopotamia con obras de infraestructura para potenciar el comercio con puentes que pueden vincular el 70% del comercio que hay con Brasil.

“Esas obras no la definimos nosotros sino el gobierno central que debe tener en cuenta que estas obras son centrales para potenciar el comercio”, dijo Valdés.

También el mandatario de Corrientes sostuvo que en esa lógica de vínculos entre el Estado y los privados para generar trabajo genuino hace falta “alivianar la carga impositiva al sector privado. Hoy son pocos los que pueden pagar todo lo que le exige el Estado”, se sinceró Valdés.

Inmediatamente, el gobernador de Corrientes se metió de lleno en un tema que la oposición lleva como bandera contra la administración de Alberto Fernández: “ No existe país desarrollado sin una justicia fuerte e independiente. Esto da garantías para traer inversiones y para generar en los ciudadanos más confianza”, dijo.

Así, Valdés planteó que en la Argentina se requiere de reglas claras en materia impositiva para lograr inversiones. “Tanto productores como empresarios deben sentir el amparo del Estado para ver cómo puede producir más”, cerró.

Seguir leyendo:

Alberto Fernández habló con Macron sobre la crisis de Venezuela, la vacuna contra el COVID-19 y la genialidad de Borges

“Hoy la unidad en la oposición está fuera de discusión”, aseguró Rodríguez Larreta tras la reaparición de Macri