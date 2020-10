Uno de los tres jueces desplazados por el Senado le pidió licencia extraordinaria a la Corte Suprema

El juez Germán Castelli

El juez federal trasladado Germán Castelli le pidió hoy una licencia extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El pedido es hasta el próximo domingo 18 o hasta que el máximo tribunal resuelva su per saltum y el de los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi cuyos traslados fueron dejados sin efecto.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Castelli le informó a la Corte Suprema que mañana es su último día de licencia ordinaria -ya no tiene más días de vacaciones para tomarse- por lo que ahora pide una extraordinaria. “Licencia extraordinaria hasta el 18 del corriente mes y año, o, en su caso, por el tiempo prudencial que entienda pertinente hasta la decisión final por parte de esa Corte Suprema en el recurso extraordinario por salto de instancia”, sostuvo el magistrado en su presentación.

El juez afirma que volver al cargo “no se entiende conveniente, visto la trascendencia de los valores en juego y hasta tanto se defina la cuestión en debate; salvo opinión en contrario de ese Máximo Tribunal". La Corte Suprema ya le dio licencia extraordinaria a Bruglia y Bertuzzi hasta el 18 de octubre. “Por ello y encontrándome en idéntica situación a los magistrados nombrados, es decir a la espera de que se defina mi situación funcional en el marco de los autos citados en el primer párrafo, es que solicito la respectiva licencia a tal efecto”, explicó Castelli en su nota.

Castelli también sostuvo que si la Corte no le da la licencia o demora su resolución no volverá a cumplir funciones: “También hago saber que en el caso de que la decisión sobre este pedido de licencia extraordinaria se postergue unos días (sea por las razones aquí explicadas acerca de la oportunidad de esta presentación por el propio trámite que insuma este tipo de solicitudes, o ambas a la vez), no concurriré a prestar servicios ante el Tribunal oral en lo Criminal Federal N° 7 de Caba, justificado en lo fundamentado en el presente Y a la espera de un pronunciamiento favorable acerca de la licencia aquí requerida; salvo opinión en contrario de ese Alto Tribunal”.

En diálogo con Infobae, Castelli dijo que espera con expectativa y confianza el fallo de la Corte. “Si bien estoy a la expectativa también estoy confiado en nuestra postura por la arrolladora prueba que la sustenta o lo que se suman los pronunciamientos de apoyos como el de la Federación Latinoamericana de Jueces o la Unión Internacional de magistrados. Ambas sostuvieron que las medidas tomadas en contra nuestra por el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional y el Senado conculcan los principios de inamovilidad de los jueces. Espero con respeto la decisión de la Corte ”, sostuvo.

Castelli, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri a lugares clave para la política. Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín al Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py, donde luego quedó radicada la causa por los cuadernos de la corrupción, en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner. Bruglia y Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py a la Cámara Federal, por donde pasan todas las causas de corrupción que involucran a políticos y empresarios.

El Consejo de la Magistratura entendió que esos y otros siete jueces habían sido trasladados de manera irregular porque, entre otros motivos, no pasaron por el Senado. El Gobierno mandó sus nombres al Senado y la Cámara alta no aprobó los pliegos de Bruglia, Castelli y Bertuzzi porque no se presentaron a la audiencia pública.

Los tres jueces iniciaron causas judiciales para que se declare la inconstitucionalidad de la revisión de sus traslados. Presentaron per saltum para que la Corte Suprema analice sus situaciones. El máximo tribunal aceptó tratar sus expedientes por la gravedad institucional de los casos y dispuso resolver con celeridad. Ahora se espera la decisión del máximo tribunal.

