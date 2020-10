Macri, enojado por la filtración de datos personales en la causa del espionaje: “Esto es parte de la persecución permanente”

El ex presidente Mauricio Macri

El ex presidente Mauricio Macri se siente perseguido. Así se lo dijo a Infobae luego de la filtración de sus datos personales, en el marco de la causa penal que se sigue en Lomas de Zamora para investigar si durante su gestión la AFI conformó una asociación ilícita que se dedicó a hacer espionaje político.

“ Esto es parte de la persecución permanente ”, le dijo Macri a Infobae. E insistió en que la difusión de esos datos es violatorio de su privacidad.

Su secretario privado, Darío Nieto, debe presentarse mañana -vía zoom- a declarar en indagatoria en esa causa, junto a los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya procesados en un capítulo de esa megacausa, que involucra a hechos ocurridos en el Instituto Patria y vigilancias sobre la ex presidenta Cristina Kirchhner, hoy vicepresidenta.

La reacción de Macri viene a cuento de lo que se conoció en las últimas horas: según denunció Nieto, en el expediente se volcaron una serie de datos personales del ex jefe de Estado que no hacen al avance de la investigación en sí. La presentación la hizo el abogado defensor, Gervasio Caviglione Fraga, quien asegura que en la causa se volcaron: “a) números de teléfonos personales y laborales; b) la dirección de su oficina y residencia en la que vive; c) dirección de correo electrónico; d) usuario y contraseña de Facebook; e) su usuario y contraseña de Mercado Libre; f) fecha de nacimiento; g) número de CUIT y clave fiscal; h) número de tarjeta de crédito, entre muchos otros datos personales del Ex Presidente de la Nación Mauricio Macri, en abierta violación de su intimidad y privacidad y, claramente, la de mi cliente”.

Aunque en el escrito no lo dice, señalaron las fuentes a Infobae, también aparece la clave de Netflix o su pin de Blackberry, los números de la patente de su auto, la fecha de casamiento o hasta la talla de calzado. Era toda información que Nieto tenía en el contacto del ex presidente por ser su secretario privado.

La causa de Lomas de Zamora consta de tres patas: el espionaje político a afines y opositores, descubiertos a través de la pista dada por el narcotraficante Sergio “Verdura” Rodríguez; el espionaje a presos kirchneristas; y las vigilancias a Cristina Kirchner en el Instituto Patria -denunciados por la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño y que tiene procesados a los ex directores de la AFI, un jefe de Contrainteligencia y un agente especial, Alan Ruiz-.

La defensa de Nieto renovó la semana pasada un pedido de recusación contra los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, que lo acusan de ser parte de la asociación ilicita que investigan. Pero también pidió la recusación del juez Juan Pablo Augé, por avalar el trabajo de los fiscales como lo está haciendo. “Todo esto pasa invisible a los ojos del Magistrado que aquí se recusa que, en su carácter de Juez que controla el proceso, debe poner límites a los excesos de los Fiscales y, por el contrario, en autos no ha resuelto jamás en contradicción con los requerimientos formulados por ellos”, dijo. Augé llegó a la causa, precisamente, después de la recusación del primer juez, Federico Villena, apartado por pedido de tres espías -Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Saez-.

Cristina Kirchner en los tribunales de Lomas de Zamora (Maximiliano Luna)

La causa del espionaje político -en donde Cristina Kirchner es querellante- cobró una inusitada importancia por quiénes fueron las víctimas y los acusados, pero también por la información sensible que maneja.

Ya hubo un escándalo, revelado por Infobae hace unas semanas, que derivó en una investigación penal que tramita en el juzgado de María Servini: al sistema Lex 100 del Poder Judicial se subió un documento enviado por la interventora de la AFI Cristina Caamaño que dejó expuesta la identidad de agentes secretos que no tenían nada que ver con la investigación que se sustancia en Lomas de Zamora. Como muchas partes tienen acceso al expediente, nadie se hizo cargo de la difusión de ese material. Lo cierto es que su contenido terminó colgado en redes sociales.

Los fiscales, que tienen delegada la causa, reclamaron al juez Augé que exhortara a las partes a evitar la difusión de datos sensibles. Pero la defensa de Majdalani, a través de la defensa de Juan Pablo Vigliero, aseguró que los fiscales “falta a la verdad para encubrir su propia responsabilidad y la señora interventora de la AFI”.

En este contexto, llega ahora las filtraciones de la información sobre Macri. Esos datos -que constan en la causa desde hace rato, aunque hasta ahora no se habían hecho públicos- surgen del secuestro de los teléfonos de Nieto, en un procedimiento que se concretó el 25 de junio y que la defensa viene cuestionando desde el primer día. A eso se le suman las críticas a la manipulación del celular y la extracción de información, en donde sostienen que aparecieron mensajes que él no había tenido, por ejemplo, con Silvia Majdalani.

Dario Nieto, secretario privado de Macri

“Una y otra vez esta defensa ha comenzado sus presentaciones de la misma forma y con la misma cita -señaló la presentación de Nieto-. En la aciaga tarde del día 25 de junio de 2020, en ocasión del insubsanablemente nulo allanamiento practicado en el domicilio de mi asistido, se dejo debidamente asentado – y ello consta en el acta de secuestro a fs. 1708 de la causa – 'que teniendo en consideración el rol profesional que ocupara mi cliente el Sr. DARÍO NIETO, durante los cuatro años de gobierno del 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019 y siendo que la información a obtener en los dispositivos que se secuestran contiene datos de suma importancia y relevancia vinculados a la marcha gubernamental pero no con el objeto de la causa, esta parte se reserva las acciones legales pertinentes a deducir por cualquier filtración ilegal que se hiciera de toda esa información”.

Y añadió: “Como consta en este sumario – en esta novela empobrecedora del Estado de Derecho fabricada por los fiscales en contra de mi cliente y consentida por VS en su ya desdibujada e inerte actuación en autos – el Sr. Darío Hugo Nieto fue durante cuatro años (2015-2019) funcionario del Poder Ejecutivo Nacional; primero Secretario Privado de Presidente de la Nación y luego, Subsecretario de Asuntos Presidenciales, por lo que es fácil deducir el vínculo laboral y personal que tuvo y aún conserva con el Ingeniero Mauricio Macri, a la sazón ex Mandatario de la más Alta Magistratura de la República Argentina”.

Nieto habló de una serie de irregularidades que lo perjudican: “incidente de exención de prisión en el que desapareciera un recurso de apelación presentado en legal tiempo y forma; allanamientos en el que se obtuvieran claves personales de Nieto y sus padres y hermano bajo procedimientos coactivos y bajo amenaza de detención inmediata; dispersión y difusión de datos encontrados en el celular de mi cliente a otras investigaciones que nada tienen que ver con el motivo por el que fuera secuestrado y agregación de información del día y la hora en que me comuniqué con mi cliente alojada en su celular en violación al secreto profesional; y violación a la cadena de custodia de esa evidencia digital, alteración, manipulación y fabricación de evidencias montadas ex profeso en el celular para involucrar deliberadamente en los hechos que aquí se investigan al Sr. Nieto y construir una artificial imputación en su contra”.

Y aseguró que sobre eso “los fiscales han construido una acusación sobre mi cliente con argumentos circunstanciales plagados de falacias que no resultan ni siquiera psicológicamente persuasivos para cualquier observador imparcial de los hechos que constituyen el objeto de este proceso”.

(Adrián Escandar)

Mañana, Nieto debe presentarse en indagatoria, vía zoom. Majdalani está citada para este miércoles y Arribas para el jueves. (La semana pasada, ambos ya desfilaron en indagatoria en la causa D’Alessio). Hoy, estaba declarando Alan Ruiz, el ex encargado de Operaciones Especiales de la AFI y jefe del grupo “SuperMarioBros” que dejó expuesto el trabajo de los espías.

Ya declaró Susana Martinengo, encargada de Documentación Presidencial en Casa Rosada, para decir que no era el nexo entre Macri y los agentes de inteligencia. La veintena de espías que también está imputada o se negó a declarar o se remitió a lo que había dicho en la indagatoria anterior que les tomó Villena o habló para rechazar las acusaciones y despegarse de las sospechas.

Según los fiscales de Lomas de Zamora, existió una “organización criminal construida desde el propio aparato del Estado Central, en especial desde el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia”. “Con distintos roles, quienes componían la organización, se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales”, dijeron.

(Con información de Mariana Dhabar)