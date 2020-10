Evo Morales: “Con los bolivianos que votan en la Argentina podremos ganar las elecciones"

En una nueva muestra de que se mantiene muy activo políticamente en el desarrollo de las elecciones presidenciales en Bolivia, el ex presidente, Evo Morales, instó a los residentes bolivianos en la Argentina a defender el voto del MAS en las próximas elecciones de su país. “ Con el 2 por ciento de los bolivianos que viven en la Argentina pasaríamos al 50% de los votos. Es decir, que ustedes hermanos pueden definir el futuro de Bolivia ”, dijo.

A lo largo de una charla abierta con dirigentes del Frente Grande, las CTA y sindicalistas argentinos el ex presidente boliviano agradeció el apoyo a “los hermanos argentinos”. También afirmó que en las encuestas de Bolivia hoy no toman en cuenta la influencia del voto en el exterior. En este punto, señaló que su “gran deseo” es recolectar un 2% con base en Argentina. "Si ganamos en primera vuelta con amplia mayoría no va a haber problema. Si ganamos con poca diferencia, posiblemente se repita otro golpe”, explicó.

“Va a ser muy importante defender el voto aquí”, planteó Morales, a la vez que alertó: “Algunos cónsules (del gobierno de la actual presidenta Jeanine Añez) están tratando de sabotear las elecciones en Argentina. Funcionarios del gobierno de facto están tratando de sabotear porque saben que aquí se gana el 90% las elecciones. Quieren sabotear los centros de votación y está esa hoy nuestra preocupación”.

La charla virtual que mantuvo con dirigentes del kirchnerismo bajo el título de “Bolivia: proceso electoral y recuperación democrática”, duró más de una hora, se realizó el pasado viernes por la noche, y abordó las expectativas que hay a días de realizarse las elecciones el próximo 18 de octubre en Bolivia.

“Hoy se sabe que el golpe fue el golpe al litio. Se sabe que organizaron el golpe de Estado en Bolivia desde Estados Unidos. Todo por el litio”, arremetió el ex presidente de Bolivia contra Washington. En tanto, agradeció “el cariño y apoyo” que recibe en la Argentina de diferentes sectores en su exilio forzado.

Para las próximas elecciones presidenciales de Bolivia competirán Luis Arce, candidato del MAS, del partido de Morales, y Carlos Mesa –Comunidad Ciudadana. La actual presidente interina, Jeanine Áñez, se bajó de la carrera para no dividir el voto opositor a Morales. Una reciente encuesta de la firma CiesMori, aplicada días después de la declinación de la mandataria transitoria, puso en evidencia el ascenso del apoyo a Mesa respecto al mes pasado, de 17 a 24 por ciento en la intención de voto.

Sin embargo, también el candidato del MAS Luis Arce ascendió de 26 a 30 por ciento, pero su diferencia respecto al segundo se achicó y dejó en suspenso su elección como Presidente de Bolivia en primera vuelta, para lo que debe llegar al menos a un 40 por ciento y conseguir una ventaja mínima de diez puntos sobre su principal seguidor.

“Una encuestadora de la derecha dice que ganamos con una diferencia del dos por ciento. Pero creo que el voto profundo de la Bolivia no está tomado allí. Con el 2 por ciento de los bolivianos que viven en la Argentina pasaríamos al 50% de los votos. Aquí va a ser importante el voto. Es decir, que ustedes hermanos pueden definir el futuro de Bolivia”, dijo el ex presidente boliviano desde su departamento de Buenos Aires.

Evo Morales no dio detalles de los contactos que mantiene en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández y referentes del kirchnerismo. Pero destacó: “No me siento abandonado. Aquí estoy muy bien. Es impresionante el cariño y solidaridad en Argentina”. Y recordó que cuando era presidente “con Chávez, Kirchner y Lula dimos pasos importantes en la integración de Sudamerica. No hay que perder la esperanza de seguir en la lucha, de volver pronto”.

En otro tramo de la charla, el ex presidente explicó: “En tiempos de colonia, el movimiento indígena estaba amenazado de exterminio. En el 92, a 500 años, decidimos pasar de la resistencia a la toma de poder. En el 95 creamos este movimiento político rompiendo todas las doctrinas norteamericanas. Dijimos desde el movimiento indígena ‘también tenemos derechos políticos’ y gestamos este movimiento que es único, único en el mundo: amenazados de exterminio con su instrumento político de liberación y con una posición ideológica definida por nuestros antepasados, la lucha contra el Colonialismo interno y externo”.

Además, el ex presidente de Bolivia destacó uno de los pilares fundamentales del Movimiento que tiene que ver con la nacionalización de los recursos naturales y servicios básicos. Y agregó: “Yo creo hermanos, hermanas, que no nos perdonan que los llamados indios, indígenas podamos empezar a gobernarnos nosotros mismos y empezar a cambiar la situación económica de nuestro país (...) Yo dije aquí no entra Estados Unidos, por eso digo que uno de los golpes es el Golpe al Litio”.

Finalmente, sostuvo que “nos hemos preparado y otra Bolivia es posible. Usaron la pandemia y postergaron las elecciones. Lamentablemente nos aceptan que la gente humilde, pobre, podamos ganar las elecciones” y cerró su mensaje con una cuota elevada de optimismo para los comicios del próximo 18 de octubre. “La tarea es recuperar la democracia, porque en Bolivia recuperar la democracia es recuperar la Patria”.

La moderación estuvo a cargo de Ariel Basteiro, quien fuera embajador argentino ante Bolivia durante la presidencia de Cristina Kirchner entre 2012 y 2015. Y las palabras de bienvenida fueron realizadas por el Presidente del Partido Frente Grande, Mario Secco, quien saludó a Evo diciendo “acá tenés un partido hermano, que acompaña tu lucha para volver al gobierno de Bolivia. En estos tiempos difíciles es importante el acompañamiento, y todas estas personas que estamos acá reunidas somos compañeros y compañeras que estamos con vos para seguir fortaleciendo la unidad latinoamericana”.

Secco también remarcó: “Nos duele lo que te han hecho, la persecución que sufriste del mismo modo que lo hicieron con nuestra conductora Cristina”.

Luego, Basteiro hizo la presentación formal de Evo Morales definiéndolo como “un generador de un proyecto político que es visto por todo el mundo como un modelo de participación democrática, de distribución de la riqueza y de reivindicación de los valores culturales de su pueblo”.

Las elecciones de Bolivia tendrán el aporte crucial de la comunidad boliviana que vive en la Argentina. De hecho, 24 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires fueron habilitadas para abrir sus puertas y recibir a alrededor de 60.000 ciudadanos bolivianos que viven en Buenos Aires y que el próximo domingo 18 de octubre tendrán la posibilidad de participar de las elecciones generales que se realizarán en su país.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Salud, Ginés González García, autorizaron la realización de los comicios bolivianos en escuelas porteñas a través de una decisión administrativa que aprobó un protocolo especial de medidas sanitarias frente a la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y al mundo.

El reglamento, publicado en el Boletín Oficial, no sólo dispone la implementación de condiciones de higiene y salubridad, sino que también habilita el ingreso y el egreso del país de las personas que trabajarán en los comicios y de observadores internacionales, algo de carácter excepcional en virtud de las restricciones que rigen en las fronteras argentinas por la cuarentena que se inició el 20 de marzo y que en pocos días cumplirá 200 días.

