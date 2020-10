Un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio reforzará su alianza en un encuentro clave con Axel Kicillof

Grindetti, Valenzuela, Macri y Garro, cuatro de los intendentes de Juntos por el Cambio que se reunirán con Kicillof

Dos semanas después de un pedido de audiencia que efectuaron con carácter de “urgente”, los intendentes de Juntos por el Cambio serán recibidos este viernes, a las 15, por el gobernador Axel Kicillof, en medio del creciente malestar opositor por la falta de definición en temas de gestión y en la demora en el reparto de fondos.

La relación con el mandatario bonaerense es definida como “compleja” por parte de los jefes comunales de la oposición, que coinciden en que “el problema con las autoridades provinciales no es que no nos atiendan, sino que los problemas se fueron acumulando y no se resolvieron”.

Aun así, el jefe de Gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, se quejó en declaraciones periodísticas de que los intendentes de Juntos por el Cambio tienen un discurso en público que difiere del que sostienen en privado respecto de su relación con la gobernación: “Nos gustaría que expresen públicamente lo que hacen de manera privada por la asistencia que les brindamos”, afirmó.

“Cuando trabajamos directamente con ellos, por ejemplo cuando ponemos a disposición $19.400 millones, lo agradecen por Whatsapp o por teléfono, y luego salen en los medios a plantear disidencias o a plantear operaciones mediáticas donde tratan de establecer una situación difícil en la Provincia”, advirtió el funcionario bonaerense.

Axel Kicillof, el gobernador bonaerense

Los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Julio Garro (La Plata) y Jaime Méndez (San Miguel) se han convertido virtualmente en un polo de poder propio dentro de la oposición en el esquema de poder de la Provincia.

Esos cinco intendentes concurrirán al encuentro con Kicillof en La Plata, mientras que hay dos que participarán de manera virtual: Maximiliano Suescun (Rauch) y Miguel Fernández (Trenque Lauquen).

Aquellos mismos jefes comunales son algunos de los que quedaron desairados cuando, hace tres semanas, fueron invitados a la Quinta de Olivos en medio del conflicto de la Policía Bonaerense, pero no sabían que Alberto Fernández iba a anunciar que el gobierno nacional le quitaría un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para pasárselo a la Provincia.

Una vez terminado el acto los intendentes dijeron que no habían sido avisados del motivo del anuncio. Se sintieron engañados. Por ese motivo, al otro día, desistieron de ir al anuncio que efectuó Kicillof sobre el aumento de sueldos para los integrantes de la Policía Bonaerense.

Alberto Fernández anunció el recorte a la coparticipación porteña sin haberles avisado antes a los intendentes de JxC

En medio de la tensión política, los intendentes de JxC le presentaron el 15 de septiembre un pedido de audiencia al gobernador, cuyos allegados les aseguraron que los iba a recibir rápidamente, pero recién hace 24 horas se confirmó que el encuentro se concretaría este viernes por la tarde.

¿De qué quieren hablar con Kicillof? El punto que está en la agenda, por supuesto, es la coparticipación a las 135 comunas de todos los fondos que recibe la Provincia de parte de Nación, tema del que no hay novedades. Pero en el encuentro de esta tarde habrá quejas en general por la demora que existe en la distribución del dinero entre las intendencias.

Por ejemplo, se firmaron convenios del Fondo de Infraestructura Municipal de 2.000 millones de pesos que fueron acordados en enero pasado, pero la plata aún no fue girada.

Néstor Grindetti y Axel Kicillof

También se anunciaron 1.500 millones de pesos para que los municipios lo utilizaran en seguridad, que se iba a distribuir directamente desde el gobierno nacional a las intendencias, pero, según protestan los jefes comunales, sobre la instrumentación de este dinero no hay ninguna novedad.

Existe, además, una ley que, por iniciativa del jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, amplió el presupuesto con 5.000 millones de pesos para invertir en infraestructura de los municipios de la provincia de Buenos Aires. “Aún no sabemos si se reglamentó”, dicen los intendentes de JxC.

Los jefes comunales de la oposición también reclaman “conocer los plazos de depósito del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) acordado correspondiente a agosto 2020, así como también la asistencia para el resto del año”.

