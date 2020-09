El gobierno bonaerense confirmó que el jueves se llevará a cabo el desalojo en Guernica: “No nos dejan negociar"

Una postal del momento de tensión entre ocupantes y funcionarios del gobierno bonaerense.

La tensión por la toma de cientos de familias en el predio de Guernica, ubicada el municipio de Presidente Perón, crece día a día. Con la decisión del desalojo resuelta por la Justicia aplazada hasta este jueves, desde el gobierno de Axel Kicillof anticiparon que acatarán la medida, pero responsabilizaron a las organizaciones políticas de que “no dejan trabajar al Estado” para encontrar una “solución negociada” y “pacífica” con los ocupantes.

" Nosotros tenemos que cumplir con la decisión de la Justicia, que es el desalojo; si no, tendremos consecuencias penales. Es así: hay algo que se llama deberes de funcionario público y, en este caso, la Justicia es la que decide y el Ejecutivo debe instrumentar la medida”, aseveró el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Sin embargo, aclaró que desde La Plata quieren evitar un enfrentamiento con los ocupantes: “Por eso estamos trabajando tanto tiempo en llegar a una solución, pero cuando no se puede negociar y no dejan trabajar al Estado, es muy complicado”.

El funcionario apuntó contra “los pretendidos representantes de organizaciones que están emplazadas en la toma” por “no dejar actuar” a los ministros Andrés Larroque; de Desarrollo de la Comunidad; y Estela Díaz, a cargo la cartera de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que se presentaron en Guernica el sábado pasado para asistir a las familias y entablar negociaciones.

“Nuestro gobierno se ocupó todo el fin de semana. A pesar de que fueron dos ministros, no los dejaron actuar. La idea era trabajar familia por familia, persona por persona, para darles una resolución a medida, llevar alimentos y víveres y analizar su situación sanitaria. No los dejaron trabajar, los echaron ”, sostuvo Bianco en diálogo con radio Continental.

“Las mismas organizaciones que dicen que no había diálogo y marchaban a la Casa de la Provincia estaban reunidos con el subsecretario de Hábitat. Es todo un poco extraño”, lamentó en referencia a las organizaciones de izquierda que activan en tomas de tierras y que pertenecen al Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Partido Obrero y MST, entre otras.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. (Télam)

El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado en un predio en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando un predio de 100 hectáreas.

La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1 de octubre próximo.

Esta mañana, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, solicitó una “audiencia virtual” al juez a cargo de la causa por la toma de terrenos para informarle los avances y situaciones suscitadas en torno a la “implementación del plan de contingencia” para desalojar el lugar.

En esa línea, Bianco reiteró que el Gobierno bonaerense “trabaja permanentemente de la forma más razonable y pacífica para darle una solución estructural al problema, que no implica una solución inmediata sino un trabajo permanente en el tiempo".

(Franco Fafasuli)

Acerca de las alternativas posibles, el jefe de Gabinete provincial indicó que el gobernador Axel Kicillof hará un anuncio . Y si bien no brindó mayores precisiones, Bianco deslizó que la cesión de las tierras tomadas no sería posible, ya que “no podemos disponer de una tierra que no es nuestra” y que habrá que abordar el problema de manera particular.

“Alrededor de 100 mujeres (se fueron a ocupar un lote) por cuestiones vinculadas a la violencia de genero por maltratos en sus anteriores casas. De acuerdo al censo, hay gente que no podía pagar el alquiler; poder pagárselo por un tiempo es una solución. Algunos esperan un subsidio, otros un lote con servicios. Si no nos dejan hablar con la gente, es muy difícil”, lamentó Bianco.

Seguí leyendo:

Fotos: cómo es por dentro Guernica, la toma de tierras más grande de la provincia de Buenos Aires

Guernica: la Justicia investiga una persecución en la que policías dispararon contra un auto en el que viajaban militantes sociales

Tensión en la toma de Guernica: Andrés Larroque denunció que organizaciones de izquierda impidieron un operativo de asistencia