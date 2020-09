Horacio Rodríguez Larreta: “Seguiré apostando al diálogo con el Gobierno para superar la grieta en la Argentina”

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó hoy que “tenemos como desafío en la Argentina el superar la grieta después de la pandemia” y aseguró que más allá de las diferencias que tiene con el gobierno nacional por la quita de la coparticipación que le fijó la Casa Rosada a su administración seguirá apostando al diálogo “para sacar el país adelante”.

A lo largo de una exposición virtual en las “Jornadas para la gobernanza y el desarrollo” que organizó la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, Rodríguez Larreta destacó que “el camino de la grieta no funcionó en la Argentina y debemos tener una firme convicción de superar esto”.

De esta manera, adelantó que independientemente de sus diferencias con Alberto Fernández por la quita de la coparticipación porteña que lo llevó a hacer un planteo ante la Corte Suprema, cree que “la lección que deja esta pandemia es la necesidad de cooperación y de terminar en la Argentina con las divisiones y las antinomias”.

El jefe de gobierno porteño resaltó la “excelente” coordinación que hubo a lo largo de todo este proceso de crisis en la pandemia con el gobierno nacional y con la administración bonaerense de Axel Kicillof a pesar de ser de partidos políticos diferentes. “Creo que esta coordinación funcionó bien en el plan Detectar y en la coordinación para la provisión de insumos esenciales. Todo esto muestra que este es el camino. Debemos tener la misma actitud para la Argentina que viene”.

El jefe de gobierno porteño recordó que el mismo día que llevaba una presentación a la Corte contra el Gobierno por la quita de coparticipación siguió apostando por el diálogo para atender los desafíos de la pandemia.

“Hice lo que creo que había que hacer que era presentarnos en la Corte y al mismo tiempo me reuní con el Presidente. Es que estoy convencido en la vocación de diálogo y de trabajo en forma coordinada. Esto no va a cambiar porque yo no esté de acuerdo con la quita de coparticipación. Hay que ser muy firmes en esta convicción de superar las grietas” , resaltó el mandatario porteño.

Desde una mirada hacia adentro del espacio de Juntos para el Cambio al que representa y en una señal elíptica hacia el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno admitió que en el frente opositor existe visión muy amplia: "En nuestro espacio convivimos actores que estuvimos enfrentados”, dijo en referencia directa a al senador Martín Lousteau. Pero de cara a esas eventuales diferencias dijo sin vueltas: “Tenemos una vocación de diálogo y consenso”.

Además, Rodríguez Larreta admitió que “no es fácil terminar con la grieta pero siempre tenemos actitud de diálogo”. Y aseguró que si surge otro contrapunto se manejará de la misma manera “porque la vocación de diálogo no tiene límite”. Desde esta perspectiva, dijo que “tener vocación de diálogo no quiere decir que pensemos todos igual”. Pero opinó que hoy en la Argentina cree que la mayoría de la gente no está con la grieta sino que esos son los extremos.

A su turno, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, que también participó de las jornadas de debate de la Universidad Austral, dijo que “la pandemia no nos debe dejar de perder de vista las acciones que debemos tomar para el corto y largo plazo”. Así, el mandatario santafesino remarcó que la pandemia expuso la falta de políticas públicas a largo plazo.

“Bienvenida la discusión que plantea Larreta sobre la distribución de fondos que es larga y que me parece muy bueno discutirla en este momento. Es que la pandemia mostró que el AMBA que es una aspiradora en cuanto a casos, recursos y eso ahora nos lleva al interior. Ojalá estemos a la misma altura en la distribución y atención de recursos”, dijo en una suerte de respuesta al planteo de diálogo que estableció el mandatario porteño.

Perotti se concentró en su exposición para plantear la necesidad de acuerdos en relación a la distribución de recursos para el futuro inmediato. “Cada crisis generó la concentración en la Argentina y esto fue muchas veces en detrimento de descentralización. Y muchas veces estas discusiones de blanco negro también concentran”, dijo Perotti en relación a los desafíos pendientes en la Argentina que viene.

El gobernador de Santa Fe se mostró firme en este punto: “Hace rato que en la Argentina no discutimos cómo generar más riquezas y es hora de dar este debate”, dijo.

Cuando le tocó hablar al ex gobernador de Mendoza y actual diputado radical Alfredo Cornejo invocó a un desafío central para la Argentina que se viene. “Las profundas reformas que debemos hacer en el país no creo que las pueda hacer un gobierno solo”. Recordó así que “no puedo hacerlo Macri y no lo puede hacer Alberto Fernández. Las reformas centrales del país debemos hacerlas en un gran acuerdo entre opositores y oficialistas”.

Para el ex gobernador de Mendoza, entre las “profundas reformas” que debe hacer la Argentina se encuentran profundos cambios en lo fiscal y en lo previsional.

Al evaluar el debate por la coparticipación que abrió el gobierno nacional desde Tierra del Fuego, la ex gobernadora y actual diputada del Frente de Todos, Roxana Bertone, recodó que en el gobierno de Macri también hubo una quita de fondos a los recursos de inversión en su provincia. Y apuntó: “el centralismo de la Argentina es asfixiante. Es imposible planterse un modelo de desarrollo de país con semejante centralismo de recursos”, dijo.

El economista y ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, cerró el panel sobre gobernanza al destacar que “la Argentina no puede depender de los humores de los mercados financieros internacionales” para desarrollar su economía. Y planteó la necesidad de reforzar el consumo, la inversión y las exportaciones por medio de leyes clave como: un proyecto para revolucionar las exportaciones, una ley de estabilidad financiera, una norma que fije políticas a largo plazo para la infraestructura y y una reforma tendiente a la modernización impositiva.

Al iniciar la ronda de debates de la Universidad Austral moderado por el periodista Gonzalo Aziz, la ex canciller, Susana Malcorra, dijo que “nos encontramos con profundas fracturas sociales en el mundo desarrolado y el no desarrollado con una gran insatisfacción de los ciudadanos en general respecto de la falta de respuestas de sus gobernantes”.

Frente a este desafío, la ex funcionaria de Macri dijo que “la salida de la pandemia va acelerar las tendencias de un modelo que no es convincente a la visión integral del mundo”. Ya alertó que “nos encontramos ante un mundo segmentado y esto es grave”.

Sin embargo, Malcorra dijo que “hay que encontrar la manera de retomar espacios de mecanismos comunes de resolución de problemas”.

Fernando Straface, secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de la Universidad Austral, dijo a su turno que entre los atributos del buen gobierno en la pandemia se pueden destacar la capacidad de los gobiernos de coordinar entre jurisdicciones, la capacidad de manejar redes internacionales y contrato mutuo con la sociedad.

“El Estado y el gobierno se convirtieron en una de las pocas anclas de certeza ante tanta incertidumbre en la pandemia pero los gobierno procesaron estos atributos de diferentes maneras. En Argentina el gobierno bonaerense y el de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una excelente coordinación y estamos muy orgullosos de eso por la reacción que tuvimos. Quizás esto sirva para generar otros consensos en otros espacios que a la Argentina tanta falta le hace”, dijo Straface en línea a lo que planteó el jefe de gobierno porteño.

Seguí leyendo:

La Cámara Federal porteña quedó integrada sólo con dos jueces por la exclusión de Bruglia y Bertuzzi

El debate en el Congreso por la coparticipación de CABA empezó con un cruce entre el constitucionalista Sabsay y el ultra K Parrilli