Ex combatientes del ERP reivindicaron el derecho del Ejército argentino a honrar a sus muertos

El tuit que borró el Ejército Argentino el 5 de septiembre

El pasado 5 de septiembre, el Ejército Argentino compartió un mensaje en las redes sociales que borró a las pocas horas. En la publicación de Twitter se homenajeó al subteniente Hernán Berdina y al soldado conscripto Ismael Maldonado, quienes murieron durante el "Combate de Potrero Negro” en 1975.

El tuit generó el repudio de un grupo organismos de derechos humanos, incluso desde “Madres de Plaza de Mayo”, quienes elevaron un reclamo ante el Ministerio de Defensa de la Nación.

Durante esta tarde, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) publicó un comunicado en el cual avaló el homenaje realizado por el Ejército Argentino. En el detalló: “En el marco legal aunque ilegítimo ‘Operativo Independencia’, donde perdieran la vida el subteniente Berdina y el soldado Maldonado, reconocemos el inalienable derecho de sus camaradas a honrar la memoria de los compañeros de armas” .

“Es por ello que entendemos no ofensivo el luctuoso homenaje realizado por el Ejército Argentino en su cuenta de Twitter con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del ‘Combate de Potrero Negro’, sin perjuicio de las opiniones en contrario que fueran pronunciadas al respecto”, indicaron desde el ERP.

El Ejército Argentino compartió esta publicación tras borrar el tuit

Aquel día, el Ejército Argentino decidió borrar la publicación y utilizó otro tuit para explicar el motivo: “El Ejército Argentino ha decidido borrar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos. La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos ”.

El 5 de septiembre de 1975, en Tucumán, en el marco del “Operativo Independencia”, una fracción del Ejército Argentino -a órdenes del subteniente Berdina- regresaba a su base cuando a la altura del paraje Potrero Negro, al sur de la capital provincial, fue emboscada por una fracción de guerrilleros del ERP. El oficial Berdina, seguido del soldado conscripto Maldonado, sobrepasaron el bloqueo y lograron repeler el ataque, pero fueron alcanzados por el fuego enemigo que provocó la muerte en el lugar del joven soldado y la de Berdina en el Hospital Militar de Tucumán.

El comunicado del ERP estuvo firmado por el Estado Mayor y sostuvo: “ Otra opinión merecen quienes conducían los ignominiosos centros clandestinos de exterminio cometiendo los más execrables crímenes (secuestros, torturas, apropiación de hijos, etcétera) ”. Está firmado por el Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y se detallan los nombres del Cnel. Ángel Gutiérrez, Cnel. Mario Paz, Cnel. Martín Jaime y Cap. Nahuel Rodríguez.

A raíz del comunicado, Infobae se comunicó con Martín Jaime, quien sostuvo que “nosotros no somos quienes para decirles a las madres de los caídos en combate que no reclamen por sus hijos. Cuál es la diferencia entre mi madre y la madre de estos dos muchachos. Nos parece saludable que se reivindique a los caídos en batalla”.

Jaime señaló que el ERP “es parte de la realidad política del país. Hoy por hoy nuestra actividad es política. Somos discretos pero no secretos. El ERP jamás fue disuelto. Una cosa es que no veamos motivos reales para operar y otra cosa es que no existamos” .

En esa línea, se diferenció de los organismos de derechos humanos que cuestionaron el tuit del Ejército. “No creemos que un tuit pueda ofender a alguien. Y creo que nos asiste el derecho de opinar al respecto”, sostuvo Jaime en diálogo con este medio. Y opinó que actualmente “se está viviendo un proceso de guerra blanda, un modelo de guerra institucionalizado pero no reconocido”. Por último, cuestionó a los efectivos de la Policía Bonaerense que protestaron armados en los alrededores de la quinta presidencial de Olivos: “Los pobres uniformados reprimen a los pobres sin uniformes. El copamiento a la quinta de Olivos fue tapado por la legitimidad del reclamo”.

“Esto generó una demanda de un sector representado fundamentalmente por organismos de DDHH ante el Ministerio de Defensa, situación que generó una crisis porque esta conmemoración, que está enmarcada en el Operativo Independencia, lleva como título de una causa judicial con tratamiento en el juzgado federal de Tucumán. A partir de esta definición de la Justicia se genera el conflicto, porque todo lo que pasa a lo largo de este tiempo está en esta causa judicial”, explicó Agustín Cejas, jefe del Ejército.

El jefe del Ejército, Agustín Cejas

“Esa es la razón por la cual decidí, luego de una reunión que tuve con el ministro de Defensa, efectuar este recorrido que inicio aquí, que va a pasar por los cuarteles de los comandos de brigada y algunas agrupaciones, para transmitir este mensaje, para decirles que la conducción del Ejército, nuestra institución, mantiene este recuerdo permanente a nuestros muertos ”, concluyó Cejas.

El comunicado completo

El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) declara: ante los acontecimientos sucedidos el 5 de septiembre de 1975 en los montes tucumanos, en el marco legal aunque ilegítimo “Operativo Independencia”, donde perdieran la vida el subteniente Berdina y el soldado Maldonado, reconocemos el inalienable derecho de sus camaradas a honrar la memoria de los compañeros de armas. Derecho que debiera ser extensivo a todo combatiente caído en el campo de batalla sin distinción de bandos.

Otra opinión merecen quienes conducían los ignominiosos centros clandestinos de exterminio cometiendo los más execrables crímenes (secuestros, torturas, apropiación de hijos, etcétera).

Es por ello que entendemos no ofensivo el luctuoso homenaje realizado por el Ejército Argentino en su cuenta de Twitter con motivo de cumplirse un nuevo aniversario del “Combate de Potrero Negro", sin perjuicio de las opiniones en contrario que fueran pronunciadas al respecto.

“Los cobardes agonizan ante la muerte. Los valientes ni se enteran de ella”. (Julio César)

Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Cnel. Ángel Gutiérrez, Cnel. Mario Paz, Cnel. Martín Jaime y Cap. Nahuel Rodríguez.

