Polémica por un tuit que eliminó el Ejército Argentino en el que recordaba a militares muertos en 1975

El Ejército Argentino publicó en las redes sociales un homenaje por las muertes del Subteniente Hernán Berdina y del Soldado Conscripto Ismael maldonado durante el Combate de “Potrero Negro” en 1975. Sin embargo, unas horas más tarde el tuit fue borrado y esto despertó una fuerte polémica.

El homenaje fue de menor intensidad respecto a la que se llevó a cabo en 2019 y desde la fuerza, que hoy conduce el General de Brigada Agustín Cejas, se consideró oportuno recordar la fecha con la publicación de un tweet institucional evocativo.

El sobrio y escueto mensaje militar, causó un inusual repudio por organismos relacionados con los derechos humanos e incluso desde la organización “Madres de Plaza de Mayo” se emitieron lapidarios mensajes de desaprobación y se buscó obtener la condena del propio Presidente de la Nación quien hasta el momento se mantuvo ajeno a la controversia.

El jefe del Ejército General Agustín Cejas en el centro de la polémica

En septiembre de 1975 el Regimiento de Infantería de Monte 28 se encontraba desplegado en territorio tucumano en cumplimiento de las operaciones militares ordenadas por el decreto que la por entonces Presidente constitucional de la Nación María Estela Martínez de Perón había firmado con el objetivo de neutralizar el accionar de la guerrilla que se había levantado en armas contra las autoridades que gobernaban el país.

En ese contexto, en el monte tucumano tuvieron lugar numerosos combates contra tropas irregulares que se habían encaramado en la región. Las autoridades políticas de la época enmarcaron el accionar militar bajo la denominación de “Operativo Independencia”. Durante la jornada de aquel fatídico 5 de setiembre, Berdina - un joven Subteniente de 22 años que cumplía su primer destino en la unidad- junto al Conscripto Maldonado y otro grupo de soldados regresaban a retaguardia luego de haber culminado un patrullaje siendo emboscados por una facción del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) en proximidades del paraje conocido como " Potrero Negro”. Berdina ordena a Maldonado que lo acompañe y dando un rodeo sobrepasan a la sección de tropas regulares repeliendo el ataque. Por acción del fuego insurgente, Maldonado muere en el lugar mientras que Berdina llega gravemente herido al hospital militar de Tucumán donde muere instantes después.

Esta acción militar estuvo siempre considerada como un acto totalmente alejado de cualquier circunstancia que se pueda relacionar con la represión ilegal por la que han sido y son actualmente juzgados oficiales y suboficiales de las FFAA y FFSS como así también diversos ex funcionarios civiles. De hecho en la provincia de Tucuman hay una localidad que desde hace muchos años lleva el nombre de “Teniente Berdina” otra el de “Soldado Maldonado”. Ambos militares son habitualmente recordados por la comunidad local y sus figuras gozan de alto prestigio en toda la provincia.

Tanto el Presidente como el Ministro de Defensa gozan de buena sintonía con las FFAA

En las últimas horas y ante el malestar creciente que generó el homenaje en redes, por pedido del Ministerio de Defensa el Ejército apeló a la misma red social para anunciar que procedía al retiro del homenaje dado que muchas personas se habían sentido ofendidas. La institución aclaró además que la iniciativa tenía como único propósito “recordar a dos soldados muertos”.

En este punto y desde el otro extremo del arco ideológico no fueron pocos los militares y civiles que condenaron el retiro del posteo original. Así por ejemplo el reconocido jurista y ex Consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi y siempre por la misma red social manifestó. “¿Esto es verdad? ¿El Ejército borró un tweet que honraba a soldados caídos cumpliendo su deber?” Posteriormente el letrado se dirigió a las autoridades del Ejército expresando “No murieron por causas naturales. Fueron dos soldados asesinados por terroristas. Cumplieron su deber de defender a la patria hasta perder la vida”. En el mismo sentido muchos militares retirados juzgaron como “desafortunada” a la decisión de dar marcha atrás con el posteo. " Si no podemos defender la memoria de nuestros caídos en combate no podemos defender a nadie”. sostienen.

Una alta fuente del Ejército manifestó a Infobae que ”desde 2018 las fuerzas armadas fueron autorizadas a homenajear a sus caídos en legítimos actos de servicio. Un enfrentamiento armado en el monte tucumano o la defensa del copamiento de un cuartel lo son. El año pasado se hizo un muy emotivo homenaje y se entregaron distinciones y nadie pareció molesto por ello. Eran dos jóvenes que cumplían órdenes emanadas de autoridades constitucionales y además nadie ordenó en el presente que se suspendan este tipo de homenajes”

El Jefe del Ejército Claudio Pasqualini Homenajeando a soldados caídos en combate en los 70(Adrián Escandar)

Durante la tarde de este lunes circularon insistentes rumores sobre un inminente desplazamiento del Jefe del Ejército en razón del fuerte malestar que había generado en el seno de la coalición gobernante. “La emisión de un mensaje de este tipo implica que ningún jefe de prensa se hubiera animado a subirla a las redes sin el consentimiento de la máxima conducción”. Deslizaron los consultados. No obstante la respuesta que recibió Infobae desde el entorno del ministro Agustín Rossi fue contundente. " Nunca estuvo previsto ese escenario ni nada que se le asemeje”. Otros voceros militares indicaron que el gobierno está dispuesto a sostener a los jefes que el mismo Presidente eligió excepto que alguno cometiera actos de gravedad institucional.

Vale recordar que dentro de las tareas que llevan adelante las fuerzas armadas en el marco del operativo “Manuel Belgrano” de apoyo a la sociedad civil en la lucha contra el COVID-19, el Ejército Argentino es el protagonista principal en virtud de ser la fuerza con mayor despliegue en el territorio nacional. En ese contexto no han sido pocas las ocasiones en las que tanto el ministro Rossi como el propio Presidente de la Nación han manifestado su satisfacción por el accionar militar. " Estos hombres no tienen nada que ver con la dictadura, ingresaron a las escuelas de formación en plena democracia. Es hora de dar vuelta la página de la historia” sostuvo Fernández en Campo de Mayo ante centenares de tropas formadas. Estas declaraciones si bien le valieron un disgusto con algunas de las referentes de Madres de Plaza de Mayo, se repitieron con formas menos polémicas en reiteradas ocasiones.

