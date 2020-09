En medio de la tensión en Diputados, Cristina Kirchner apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y cuestionó a la oposición

Cristina Kirchner compartió una serie de tuits para cuestionar a la oposición

Mientras la Cámara de Diputados vivía momentos de tensión por la decisión de la oposición de no avalar la sesión virtual que trataría, entre otras cosas, la movilidad jubilatoria y la reforma judicial, la vicepresidente Cristina Kirchner difundió un mensaje en las redes sociales para comparar la actitud del macrismo en el Congreso Nacional con la que tiene en la Legislatura porteña. También aprovechó para cargar contra Horacio Rodríguez Larreta, blanco de sus críticas en los últimos tiempos.

Para expresar su posición, la presidenta del Senado retuiteó un hilo de Lucía Cámpora, legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que daba cuenta de la actitud política del oficialismo porteño en tiempos de pandemia. “Te vas a sorprender tanto como yo de las cosas que hace el macrismo en la Legislatura porteña , que responde a Horacio Rodríguez Larreta, y que nadie se entera”, fue el mensaje de CFK para acompañar los tuits de Cámpora.

En ellos, la legisladora kirchnerista expresó: “Leo que Juntos por el Cambio pone trabas al funcionamiento del Congreso con excusas varias. Les voy a contar cómo funcionan las cosas donde mandan ellos: en la Legislatura porteña. Porque hay que ser coherentes en la vida, vieron...”.

“Resulta que en el Congreso, Juntos por el Cambio pide postergar el proyecto de reorganización de la Justicia Federal por no ser ’prioritario’ para tratar en pandemia. En el próximo tweet les paso algunos de los proyectos que se aprobaron en la Legislatura durante el ASPO (aislamiento social, preventivo y obligatorio). Ley 6302: reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público; Ley 6306: habilita audiencias públicas virtuales (para avanzar por ej. con venta de inmuebles); Ley 6314: ley de apps; Res 68/20: designación de 4 jueces; Ley de Responsabilidad del Estado”, redactó Cámpora.

Y continuó: “Justo Horacio Rodríguez Larreta decía en este tweet que hace falta más debate para tratar temas de Justicia. Le cuento que en la Legislatura su bloque pidió preferencia para la reforma del Consejo de la Magistratura (o sea, acortó los plazos para observaciones)”. En el tuit en cuestión, el jefe de Gobierno porteño sostenía que “lamentablemente hoy estamos viviendo una situación sanitaria excepcional e incomparable con cualquier otro momento, que impidió llevar adelante todos esos procesos”.

Cámpora prosiguió: “Era un proyecto que modificaba los órganos de administración de recursos del Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. Tranqui. Cero estructural. La comisión de Justicia en la que discutimos ese proyecto duró literalmente menos de 10 minutos ”.

“Lo mismo pasó con la Ley de Responsabilidad del Estado, sancionada la semana pasada. Pidieron preferencia y tuvimos una sola comisión para discutir el tema. Yapa: por esta misma Ley, en el Congreso, en 2014, hicieron un show como el que están haciendo ahora en Diputados”, indicó Cámpora.

El 28 de agosto, el kirchnerismo consiguió la media sanción de la reforma judicial en el Senado. Aquella fue la sesión vía teleconferencia más extensa: hubo diez horas de discursos y 43 oradores.

“Ya que Rodríguez Larreta se queja de la agenda de prioridades, de los plazos para el debate, del diálogo y del consenso... Fíjense cuántos proyectos de la oposición llegan siquiera a tratarse, ni les digo en el recinto, en comisiones de la Legislatura de la Ciudad. Y esto me indigna. Miren cómo se define el temario de las sesiones: el vicepresidente de la Legislatura lee las propuestas de los bloques y el jefe de Vamos Juntos va diciendo “sí, no, sí, no...” a piacere. Menos diálogo que película muda”, relató Cámpora, quien allí compartió un link de YouTube de una reunión de labor parlamentaria del 17 de junio de este año.

“Veo que Juntos por el Cambio se abroquela en el Congreso por un reglamento “sesión por sesión”. No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se le ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondo. O sea, ¿(Martín) Guzmán puede reestructurar la deuda argentina por zoom y Mario Negri no puede discutir las leyes si no es de manera presencial? No jodamos. Seamos serios ”, dijo la legisladora.

Y completó: “Ya es hora de dejar atrás toda forma de oportunismo político. Necesitamos que todos seamos muy pero muy responsables. Si el contexto no los hace darse cuenta de esto, por lo menos que lo haga el miedo al ridículo, porque este nivel de incoherencia no te lo robo...”.

Poco después de la difusión de estos mensajes, se confirmó que no hubo acuerdo en la Cámara baja, donde Juntos por el Cambio anunció que irá a la Justicia al considerar que la sesión virtual en la que se iba a tratar, entre otras cosas, la reforma judicial, “no es válida”.

