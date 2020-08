Villa Mascardi: la gobernadora de Río Negro le pidió a la Casa Rosada que intervenga y que escuche el reclamo de los vecinos contra la toma de tierras

La gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, reclamó hoy al Gobierno nacional que intervenga y “destrabe” el conflicto por la toma de tierras en Villa Mascardi para evitar que escale la violencia y exigió abordar “con firmeza esta situación” a la vez que pidió escuchar el reclamo de los vecinos de la zona que plantean una solución ante la usurpación de grupos mapuches en terrenos fiscales y Parques Nacionales.

A lo largo de una reunión con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en la Casa Rosada la gobernadora de Río Negro coincidió con el Gobierno en que el camino para solucionar el conflicto de Villa Mascardi es el del diálogo aunque también hizo un planteo ante la denuncia que realizó el Ministerio de Seguridad liderado por Sabina Frederic que el sábado pasado presentó un escrito en la justicia para acusar por “apología del delito” a los vecinos de la zona que salieron a las calles a reclamar el fin de la toma de tierras.

“El diálogo es el camino y la democracia es el camino que debemos buscar. Pero también entendemos que los vecinos de la región están sufriendo el accionar de grupos que violan las propiedades y hay que abordar esa cuestión con firmeza”, dijo la gobernadora Carreras al finalizar su encuentro con Cafiero.

Esta tarde Carreras mantendrá una reunión con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y con la ministra Frederic para avanzar en medidas concretas para llevar a Río Negro. No está prevista una reunión con el presidente Alberto Fernández.

La gobernadora Carreras le dijo al jefe de Gabinete que “hay un grupo que acciona de manera violenta”, en abierta referencia a los mapuches que ocupan desde el 2017 la zona de Parques Nacionales de Villa Mascardi. Y en este sentido, la mandataria rionegrina aclaró: “Toda acción violenta e ilegal es intolerable. Nos manejamos con la ley tanto para el pueblo mapuche como para los vecinos que se manifiestan. La justicia por mano propia es intolebrable” , dijo.

De cara a la denuncia que presentó la ministra Frederic contra los vecinos que el sábado salieron a protestar por la toma de tierras, la gobernadora de Río Negro destacó que no le sorprendió esa denuncia porque la ministra le había avisado.

No obstante, Carreras destacó que la denuncia del Ministerio de Justicia “generó susceptibilidades ya que hay que entender que esto se da en una situación de pandemia y que muchos vecinos están afectados por la crisis económica que hay por la caída del turismo”.

A la vez, la gobernadora de Río Negro trasladó al jefe de Gabinete el diálogo que mantuvo el domingo en Bariloche con muchos vecinos que habían ido a protestar a Villa Mascardi por la toma de tierras. “Afortunadamente yo me encontré con muchos vecinos razonables y que quieren la paz en la región” , dijo la gobernadora al salir de la reunión en la Casa Rosada.

También añadió que los vecinos “están sufriendo daños físicos y a la propiedad” de parte de los grupos mapuches y pidió “actuar con firmeza”. Esta fue una clara diferenciación de miradas que tiene la mandataria rionegrina con la ministra Frederic.

De esta manera, la mandataria de Río Negro dijo que seguirá trabajando con el Gobierno nacional “buscando propuestas para dar una solución” al conflicto.

Carreras se reunió este mediodía con el jefe de Gabinete en la Casa Rosada para analizar los últimos hechos en la zona cercana a Bariloche donde el ministerio de Seguridad que conduce Frederic denunció “por apología del delito” el sábado pasado a los vecinos del lugar que salieron a protestar contra la toma de tierras por parte de un grupo de mapuches en terrenos que pertenecen al Estado por tratarse de zona de parques nacionales. En esa reunión no participó la ministra Frederic.

Según pudo saber Infobae, el Gobierno nacional no está dispuesto a intervenir la zona de Villa Mascardi con fuerzas de seguridad por más que haya una orden judicial.

“Antes de meternos en la zona ocupada vamos a tratar de dialogar con la comunidad mapuche porque no queremos repetir los errores del gobierno anterior”, dijo un funcionario del Ministerio de Seguridad. Se refería así a la intervención de la Gendarmería que en el 2017 ordenó la entonces ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que tras un enfrentamiento con los ocupantes de Villa Mascardi murió el miembro de la comunidad, el joven Rafael Nahuel.

Por otra parte, desde el Ministerio de Ambiente que dirige Juan Cabandié aclararon que no se involucrarán en el tema. Más allá de que las tierras en conflicto pertenecen al área de Parques Nacionales que está bajo jurisdicción de la cartera de Cabandié, allegados al ministro dijeron a Infobae que “ hoy todo el tema lo está manejando Seguridad. Y con respecto al área de Parques hay una querella y una denuncia en marcha”.

Sin embargo, la situación parece más complicada de lo que parece ya que la ministra de Seguridad sorprendió este mediodía al plantear que la toma violenta de terrenos no es un tema de la cartera que conduce sino una cuestión que debería ser atendida por otras áreas del Gobierno.

Según explicó Frederic en diálogo con radio Con Vos, la “salida de la cuarentena” provocó situaciones que el Poder Ejecutivo no había previsto. “Estamos en un momento en el que la presión y la conflictividad se traduce en toma de tierras en diferentes lugares del país, particularmente en el sur y en el Gran Buenos Aires; ahora, ese no es un tema de Seguridad, no es un tema de seguridad, es un tema de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen al problema”, analizó.

“Si no -continuó la funcionaria- estamos poniendo la solución del problema sólo en los desalojos que si la Justicia los ordeno, habrá que hacerlos, pero la provincia de Buenos Aires tiene una ley que prohíbe los desalojos hasta fines de septiembre y Nación tiene un decreto que los prohíbe hasta mediados de marzo”.

Por el momento, la zona de Villa Mascardi está siendo custodiada por efectivos de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Pero no habrá orden alguna de intervenir el predio que está ocupado por una comunidad mapuche que reclama como suyos esos terrenos de acuerdo a una supuesta tradición ancestral.

