El Gobierno le solicitó al FMI abrir negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo crediticio

Alberto Fernández y Kristalina Georgieva

Alberto Fernández reveló este mediodía que tuvo “una extensa charla con la titular del FMI” y aseguró que había pedido iniciar hoy mismo una negociación con el organismo internacional. Fue una pista de una gestión que ya se había iniciado.

El Gobierno le solicitó formalmente al Fondo Monetario Internacional abrir negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo crediticio. Lo hizo a través de una carta que el ministro de Ecomía, Martín Guzmán, le envió a Kristalina Georgieva.

Es la primera negociación formal entre la casa rosada y el FMI desde la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada.

El jefe de Estado hizo un approach y fue optimista de cara a lo que viene: “ La charla que tuvimos con Geiorgieva esta mañana me alienta a pensar que la haremos (la negociación) con una lógica común, que es la de no postergar a la Argentina y no hacer sufrir a los que mucho han sufrido”.

