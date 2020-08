El kirchnerismo avanzó en el Senado con el decreto que interviene en las tarifas de internet, telefonía celular y televisión por cable

Marcos Cleri avanzó con el debate en comisión sin los diputados y senadores de Juntos por el Cambio

El kirchnerismo desoyó el reclamo reglamentario de Juntos por el Cambio y avanzó, con el respaldo al DNU presidencial, con el decreto que declara como servicio esencial a la telefonía celular, Internet y TV paga, y el congelamiento de tarifas.

Los siete senadores de la oposición se ausentaron de la reunión de la Bicameral de Trámite Legislativo para dejar en evidencia su rechazo, por lo que el Frente de Todos trató sin dificultad ni debate los cinco decretos en cuestión, incluido el 690, que fue firmado el viernes pasado a última hora que generó polémica con las empresas proveedoras de esos servicios.

A las 13.11 el presidente de la comisión, el kircherista Marcos Cleri, anunció: “Con el quórum reglamentario, nueve integrantes de la comisión sobre dieciséis damos inicio a la reunión”. Luego leyó los nombres de los presentes, como hizo en otras sesiones donde quedaron en soledad también por la desconexión a modo de protesta de Juntos por el Cambio. La pantalla mostró cuadrados en blanco con las iniciales de los ausentes.

Cleri dio la bienvenida también a Ana Almirón, senadora correntina y de La Cámpora que desde hoy reemplaza a la mendocina Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista y presidenta de otras dos comisiones, entre ella la estratégica comisión de Acuerdos que interviene en la aprobación de pliegos de jueces, del Procurador y de embajadores.

Finalmente, el santafesino informó sobre la carta enviada por la oposición que cuestionó la realización de la Bicameral con el argumento de que no se cumplió el plazo de 48 horas “hábiles” para la convocatoria y por el vencimiento del protocolo de funcionamiento remoto en Diputados.

Cleri rechazó el reclamo e indicó que en las cuatro reuniones anteriores se contabilizaron 48 horas de corrido desde el cursado de la invitación y recordó que el 28 de abril los nueve senadores del Frente de Todos avalaron el funcionamiento remoto y la posibilidad de dictaminar en forma digital, incluso antes de la aprobación en ambas cámaras de sus respectivos protocolos.

Aquella vez Juntos por el Cambio también marcó su diferencia y así lo recordó este mediodía el legislador santafecino, que de todos modos insistió: “Quiero aclarar que esta comisión puede funcionar y dictaminar en forma remota”. Repitió la frase a las 14.20 mientras él mismo firmaba el dictamen a favor del DNU 690 y anunciaba el inicio del pase entre los nueve diputados y senadores que le darán su respaldo para llevarlo al recinto.

La ex gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci fue una de las que apuntó a la oposición. “A veces uno puede pensar distinto y este es el ámbito para decirlo. A veces se gana, a veces se pierde. No podemos no rendir cuentas. Nunca hay que dejar de dar el debate. Me sorprende que le fallen a sus votantes que les dieron el mandato de discutir lo que tienen que discutir”, indicó.

El defensor del DNU 690 que anunció Alberto Fernández el viernes y que se elevó en forma urgente al Congreso en busca de aval legislativo, fue el ex vicegobernador K de Santa Cruz, el diputado nacional Pablo González que consideró una excusa los argumentos de la nota opositora. En respuesta, citó el artículo N° 5 del reglamento de la comisión permanente que “cumple funciones aún en receso del Congreso de la Nación”.

Pablo González, diputado del Frente de Todos defgendió el decreto 690 del Presdiente en la reunión remota de la Bicameral Permanente de Tramite Legislativo Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado.

El rápido envío al Congreso del Decreto de Necesidad y Urgencia que define como “servicios públicos esenciales” los de telefonía celular, televisión paga e Internet dejó en claro la intención del Gobierno de conseguir respaldo legislativo de inmediato.

Alcanza con dictamen de comisión a favor y el voto de la mayoría simple en una sola de las cámaras para que así sea . ”Teníamos que reunirnos hoy y dictaminar hoy porque hay cuestiones importantes en esta pandemia para resolver y la sociedad nos está observando”, justificó González.

El diputado santacruceño defendió el congelamiento y criticó un decreto 267, firmado por Mauricio Macri y su ministro de Comunicación, Oscar Aguad, en diciembre del 2015, que “establecía otro orden de prioridades”.

“Con el argumento de superar la falta de inversiones y de la seguridad jurídica se eliminó la posibilidad de regulación estatal sobre los monopolios”, explicó, y agregó que “el decreto 267 eliminó la 26.522 y volvió inaplicable la 27.068″. “Este decreto 267 vino a favorecer a los monopolios y esto venimos a corregir”, concluyó.

Esta mañana los integrantes de la Bicameral por parte de Juntos por el Cambio elevaron una nota al senador Cleri en la que remarcaron que la convocatoria “fue realizada fuera del plazo de antelación previsto en el artículo 4 del reglamento de la comisión”.

Juntos por el Cambio considera una “obviedad” que deben computarse 48 horas hábiles cuando la invitación se cursó el sábado. En segundo lugar, la oposición apuntó que “la reunión ha sido convocada bajo la modalidad de teleconferencia con acceso a la VPN de la Cámara de Diputados a pesar de que el protocolo acordado en esa cámara para la realización de sesiones remotas, virtuales o telemáticas ha vencido”.

La cuestión de fondo sin embargo es el rechazo de Juntos por el Cambio al DNU de intervención de la regulación sobre las empresas privadas y el congelamiento de las tarifas, aún cuando el senador mendocino Julio Cobos pide una ley similar desde el año 2013 y volvió a hacerlo este fin de semana.

Al darle la palabra a dos diputados que participaron como invitados por no ser miembros de la comisión Cleri se equivocó y mencionó a un aliado como diputado de “Juntos por el Cambio”. Después explicó el fallido, dijo que estaba intentando dar la palabra también a la oposición pero que “evidentemente no quieren dar el debate” y se disculpó con el mendocino José Luis Ramón (Interbloque Federal). “Sé muy bien que usted no es de Juntos por el Cambio”, le aclaró a Ramón quien consideró “un avance enorme” la decisión presidencial. “Esto que van a firmar ustedes hoy es un hecho histórico”, subrayó (en su caso sin derecho a voto) y destacó “la valiente decisión” del Presidente.

En cambio una vez más la otra invitada sin voto, Romina del Plá (FIT), criticó el DNU que consideró insuficiente. “Los precios los van a seguir fijando las empresas monopólicas. Es la suspensión, no es la anulación queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo y que debimos pagar todos”, se quejó. “El decreto se queda corto, tenemos que avanzar más para el acceso de todos los sectores especialmente los sectores educativos”, insistió.

Tras el debate que no fue debate, el oficialismo comenzó a pasar entre diputados y senadores, para su firma y dictamen digital, todos los decretos incluidos en el orden del día. Además del 690, otro cuatro decretos. El DNU 634/20 que establece una prórroga hasta el 31 de agosto de 2020 del Régimen de Regularización tributaria; el decreto 643/20 que modifica el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Pro.Cre.Ar); el DNU 157/20 que establece la creación de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación; y finalmente el Decreto de Facultades Delegadas 582/20 .