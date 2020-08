Mark Kent: “En este momento, la Argentina y Gran Bretaña deben poner énfasis en colaborar en la lucha contra la pandemia”

Mark Kent, el embajador británico en la Argentina (Nicolás Stulberg)

Con una buena cuota de euforia contenida, aunque cuidando a la vez su tono diplomático, el embajador británico, Mark Kent, destacó el acuerdo que selló la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca para fabricar la vacuna contra el COVID-19 y deslizó sin vueltas un mensaje político: “Quiero subrayar que en este momento la Argentina y Gran Bretaña debemos poner mucho énfasis en la colaboración en la lucha contra la pandemia”.

Para que no queden dudas de la naturaleza del mensaje, el embajador Kent añadió: “Este es un momento de colaborar entre todos más allá de la visión política de cada uno en diferentes temas”.

Kent prefirió no cargar las tintas en la agenda complicada entre Londres y Buenos Aires que pasa por el reclamo de soberanía de las islas Malvinas. En cambio, se enfocó en los recientes anuncios que involucran a Gran Bretaña y la Argentina. “Creemos que la vacuna contra el COVID-19 no es una competencia donde hay un país que gane y otro que pierda. Queremos que todos los países tengan acceso a los proyectos de investigación de una vacuna”, dijo Kent a Infobae desde su residencia.

Más allá de que el acuerdo entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca corresponde a un entendimiento de privados, la diplomacia británica tuvo mucha incidencia y hubo un apoyo financiero concreto del Estado británico a los estudios de investigación para el desarrollo de la vacuna.

Por protocolo, la entrevista se realizó a la distancia ya que el embajador británico casi no sale a la calle y se mantiene ocupado en las oficinas de la embajada y la residencia que están lindantes. Casi no recibe visitas. Kent se reunió en los últimos meses con el ministro de Salud, Ginés González García, y fue al aeropuerto de Ezeiza para dar apoyo a los vuelos de repatriación de británicos. No muchas más salidas.

Sin embargo, Kent se mostró con el buen humor de siempre y marcó en tono optimista lo que podría llegar a ser el desarrollo de la vacuna con apoyo británico en la Argentina. Respecto de los recientes reclamos del Gobierno por la causa Malvinas, Kent reiteró la postura británica de respetar la autodeterminación de los isleños. “No habrá cambios en este sentido”, dijo tajante sobre el posicionamiento diplomático de Londres al respecto.

-Embajador, ¿qué implica para ustedes este acuerdo que sellaron la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para el desarrollo de una vacuna en Argentina y México?

-Para nosotros es una noticia muy importante. Estamos muy complacidos con este acuerdo. Y básicamente fue una decisión realizada por la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca que está radicada en la Argentina. Ellos tienen el compromiso de llevar adelante este acuerdo lo más rápido posible. Todavía no sabemos los resultados de esta vacuna, pero lo que se hizo hasta ahora son resultados prometedores. Estamos apoyando todo esto desde el gobierno británico. Una muestra de ello es que en el mes de junio organizamos un congreso de especialistas en otras vacunas entre muchos gobiernos para la investigación de otras enfermedades. Allí se recaudaron 9.000 millones de dólares para el desarrollo de investigaciones. Y hace una semana realizamos otro encuentro para celebrar una reunión con el gobierno de México y Argentina para evaluar el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19. En este proceso la Argentina ha jugado un papel muy importante. Estamos en permanente contacto entre el Ministerio de Salud para avanzar en la cooperación conjunta.

-¿Es decir que para la diplomacia británica y argentina este resultado tiene que ver con las discusiones previas que hubo entre ambas partes?

-Hay dos cosas. Una es el desarrollo de la vacuna, que se da en función del acuerdo entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca. En ese proyecto el gobierno británico hizo una inversión inicial de 100 millones de dólares para la Universidad de Oxford. Por otra parte, desde lo político el gobierno está comprometido en colaborar y cooperar juntos. Es que un país no puede salir solo de esta pandemia. En este sentido, estamos encaminados en esta cooperación con Argentina y otros países de la región.

El embajador Kent

-¿Se pueden lograr estos acuerdos más allá de las diferencias que existen por ejemplo con la causa de soberanía argentina en las islas Malvinas?

-Este es un momento de gran desafío para la humanidad. Y todos los países estamos amenazados por el COVID-19, por lo que es un momento de colaborar entre todos más allá de la visión política de cada uno en diferentes temas. Y queremos colaborar con todos los países. Creemos también que la OMS tiene un papel muy importante en esto. Gran Bretaña tiene un pleno apoyo a la OMS. Creemos que la vacuna contra el COVID-19 no es una competencia donde hay un país que gane y otro que pierda. Queremos que todos los países tengan acceso a los proyectos de investigación de una vacuna. Debemos hacer frente todos juntos ante la pandemia.

-¿Cómo evalúan este acercamiento que hay en términos de acuerdos por la vacuna en el mismo momento en que Argentina avanza con una estrategia de nuevos reclamos por las Malvinas?

-Creo que en la historia de las relaciones bilaterales de cooperación en materia de salud y ciencia este acuerdo por la vacuna es muy importante. Hay que destacar esto y evaluar que la Argentina tiene mucha capacidad en la ciencia. Y en relación al reclamo de soberanía de Argentina en las islas Falklands (Malvinas) y el derecho de autodeterminación de los isleños tenemos, nuestras posiciones ya son conocidas y entendemos la posición de cada lado. No habrá cambios en este sentido. Pero quiero subrayar que en o la Argentina y Gran Bretaña debemos poner énfasis en la colaboración en la lucha contra la pandemia.

-¿La resolución reciente avalada por unanimidad en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas instando a Gran Bretaña a sentarse a dialogar por el conflicto de Malvinas no cree que es un cambio?

-Ese es un proceso que se da cada año ante la convocatoria del Comité de Descolonización. Siempre se da esta discusión en la ONU. Estamos en contacto con la Cancillería argentina y hablamos de cómo seguir el proyecto humanitario (por el reconocimiento de los soldados caídos en la guerra y enterrados sin nombre) en las islas y creemos que hay buena voluntad para que así sea.

-¿Qué otros proyectos de colaboración hay entre ambos países?

-En otra área que se da la cooperación es en el cambio climático. Aquí se va a dar un gran debate en relación a la protección de las economías y los empleos. Aquí vemos un debate importante que no se puede dejar de lado que es el debate por el cambio climático y el Acuerdo de París. Hay muchos proyectos de desarrollo sostenible y economía verde en donde está incluida la Argentina.

-¿Cómo sería eso?

-Vamos a tener muchas áreas para este proyecto. La idea es enfocarnos en que los esquemas económicos puedan ser más verdes, que haya inclusión social y ver la solución en materia de agricultura para la lucha contra el cambio climático. En Glasgow el año que viene estará la cumbre de cambio climático y allí la Argentina tendrá un papel importante. Ya hemos tenido conversaciones en este sentido para ver cómo colaborar no sólo con el gobierno argentino sino con el sector privado, académico y las ONG. Hay muchos actores que debemos reunir para este tema.

-¿Se reforzará el intercambio comercial entre ambos países?

-Siempre estamos buscando aumentar los vínculos comerciales y la inversión. Hoy las economías sufrieron mucho y el desafío es abrir ahora los intercambios comerciales. Es normal que se hayan cerrado los flujos comerciales en este momento. Pero creemos que el desafío es abrir las economías, los intercambios comerciales y las inversiones. Estamos hablando aquí de inversiones

-¿Hay posibilidad de ampliar inversiones británicas en la Argentina?

-Creo que sí. Aun estamos en la pandemia y es difícil salir del tema epidemiológico. Pero nuestros equipos estarán trabajando para reabrir el comercio y el crecimiento en ambos países.

-¿Hubo contactos entre el primer ministro Boris Johnson y el presidente Alberto Fernández después del anuncio de la vacuna?

-Ellos se han saludado en el pasado y no tuvieron contactos después de este anuncio.

Seguí leyendo:

El Gobierno acordó testear en Fase 3 la vacuna de un laboratorio estatal chino contra el coronavirus

El Gobierno desplazó al secretario de Energía Sergio Lanziani y designó en su lugar a un diputado del PJ de Neuquén