Patricia Bullrich: “La gente va a dejar en el camino a los tibios”

La protesta contra el Gobierno Nacional, convocada por un sector de la oposición, profundizó las diferencias internas en Juntos por el Cambio. Firme en su postura, Patricia Bullrich envió un mensaje hacia dentro del espacio, reclamó que se interpele al sector de la sociedad que los votó y aseguró que “la gente va a dejar en el camino a los tibios”.

La presidente del PRO opinó que el banderazo del 17 de agosto fue “un punto de inflexión en la historia”. “Ayer la gente nos dijo ‘no queremos impunidad, no queremos que se disfrace una reforma judicial, no queremos que el pacto de Alberto presidente se realice”, expresó en diálogo con TN.

En ese sentido, cuestionó que la razón por la cual Alberto Fernández es presidente “todavía no está dilucidada” y supuso que “este intento de cumplir con esta reforma judicial creo que va en esta dirección”. No obstante, expresó que “la gente en la calle y la oposición parlamentaria va a lograr frenar” la iniciativa del Gobierno, “como lo hicimos con la salida de los presos y Vicentin”.

“Nosotros estamos convencidos que con la fuerza que vamos a hacer en las Cámaras, junto con la Justicia y con la gente, esta reforma de impunidad no va a pasar”, remarcó la ex Ministra de Seguridad. “Tenemos que representar a aquellas personas que pusieron en nosotros y en Mauricio Macri el voto, el 41% que nos dijo ‘queremos que ustedes cuiden la república, las instituciones'” .

“¿Vamos a darles la espalda?” , se preguntó Bullrich en clave de mensaje hacia adentro de Juntos por el Cambio, debido a las diferentes posturas que mantuvieron los dirigentes del espacio. Mientras la referente del PRO y segundas y terceras líneas de la Coalición Cívica y del radicalismo convocaron a la marcha, Horacio Rodríguez Larreta se desligó del llamado a movilizar y aseguró que no tenía “en claro los términos de la convocatoria”.

El banderazo del lunes en el Obelisco profundizó las diferencias dentro de Juntos por el Cambio (Franco Fafasuli).

Las diferencias quedaron en evidencia ayer cuando Macri desde Zurich tuiteó “orgulloso” por los “miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello y sí al trabajo, al respeto y la libertad”. Larreta por su parte no solo no emitió opinión, sino que también decidió no participar del encuentro virtual que mantienen todas las semanas los referentes de Juntos por el Cambio y que contó con la presencia del ex presidente.

Sin mencionar nombres, Bullrich dijo que interpela “a los dirigentes de nuestro partido que no salieron, pero también felicito a los miles de dirigentes del PRO y de Juntos por el Cambio que estuvieron en las marchas”.

Para la máxima autoridad del PRO, con el banderazo se está consolidando “una fuerza social popular, democrática y republicana”. “Yo quiero que Juntos por el Cambio, junto a todo el pueblo argentino, reconstruya esto. Porque esto es lo que le va a decir al Gobierno ‘ojo, ustedes ya no pueden más comprar radicales K o aquellos que dejan sus banderas en el camino’”, agregó.

En ese sentido, analizó que desde Juntos por el Cambio “nos tenemos que poner a la cabeza”, y aseguró: “Los que no quieran poner la cabeza, los van a pasar por arriba. La gente va a dejar en el camino a aquellos tibios que no son capaces de entender la necesidad de la representación”.

No obstante, Bullrich agregó que “esa representación” también la tiene que pensar Alberto Fernández: “Le dijimos que retire la reforma judicial y pusieron el pie en el acelerador, va a ver que no va a salir”.

