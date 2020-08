Horacio Rodríguez Larreta: “La convocatoria del lunes no es del partido, si alguno va es a título personal”

Horacio Rodríguez Larreta anticipó que no irá a la manifestación del próximo lunes





A diferencia de lo que harán otros referentes del PRO, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó este viernes que no va a participar de la protesta contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio, convocada para el próximo 17 de agosto. A su vez, remarcó que, “si alguno” de su espacio decide ir, será “a título personal”.

“No voy a ninguna manifestación durante la cuarentena, a ninguna. Y te soy sincero, ni siquiera tengo en claro los términos de la convocatoria. Desde mi rol, respeto el derecho a manifestarse, pero no voy a ir” , explicó el mandatario de la Ciudad de Buenos Aires, en diálogo con Fabián Doman en Intratables.

Durante la entrevista cedida al canal América, Rodríguez Larreta remarcó que esta marcha “no es oficial” ni “es una convocatoria del partido” que él integra, por lo que aseguró que, si bien hay “alguno (de su espacio) que puede ir”, lo hará “a título personal”.

“Yo no voy. Nosotros en la Ciudad siempre decimos que defendemos el derecho a manifestarse, que tenemos que equilibrar con el de transitar, hablo de los famosos piquetes, pero lo que sí decimos es que cualquier actividad que se realice en este momento tiene que realizarse manteniendo la distancia y los cuidados. Ha habido algunas marchas con banderas desde los autos, por ejemplo, y ahí no hay problema, o la gente que saca la bandera a los balcones”, agregó.

De esta manera, el jefe de Gobierno porteño se diferencio de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sí confirmó que va a participar de la movilización del 17 de agosto, aunque aclaró que por prevención permanecerá dentro de su vehículo durante esa jornada.

“Voy a ir a la marcha pero en un auto, no voy a caminar entre la gente porque no sería lógico. Pero es importante lo que se está armando desde la sociedad, una sociedad que comparte valores” , precisó días atrás la ex ministra de Seguridad, en dichos al programa Animales Sueltos, que conduce el periodista Luis Novaresio.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, confirmó su presencia en la marcha del lunes, aunque aclaró que irá "en auto".

Además, en esa oportunidad Bullrich había rechazado la idea de que esta protesta pudiera representar un riesgo sanitario, al señalar que “juntarse con todas las condiciones de seguridad y sin poner en riesgo la vida de otros es legal”.

“Lo que no puede ser legal es que las personas que quieran manifestar una disidencia por lo que pasa en el país sean detenidos o se les arme una causa por hacerlo”, advirtió la máxima autoridad del macrismo.

Al respecto, Rodríguez Larreta opinó este viernes que “lo que tenemos que trata de evitar es juntarnos mucho unos con otros, en este caso y en todos”, por lo que insistió en la importancia de que quienes asistan a la marcha respeten “las distancias sociales”.

Por otra parte, el mandatario porteño defendió la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad, pero remarcó que también existen “restricciones” en el distrito y “no es blanco o negro”. “Tenemos que seguir trabajando todos para llegar a una solución, obviamente cuidando la salud”, señaló.

En este sentido, contó que el martes se va a reunir con comerciantes que tienen sus locales en barrios “donde hay un comercio ‘pegadito’ a otro”, como en la zona del Once, para después “proponerle al Gobierno nacional un protocolo para que esos sectores se puedan reincorporar a sus actividades”.

Por otra parte, consultado por el viaje de Mauricio Macri a Europa, respondió: “Es una decisión personal de él, no estoy para juzgarlo. Es un ex presidente y no tiene una responsabilidad acá. Yo no sabía que iba a ir”.

Por último, sostuvo que “la educación es una de las grandes prioridades” de su gestión y, por esta razón, está evaluando junto a las autoridades nacionales la posibilidad de que algunos alumnos que “han tenido problemas de conectividad” durante el aislamiento “puedan ir a las escuelas para tener una computadora, pero obviamente manteniendo las distancias, con un sistema de turnos y con pocos estudiantes por vez”.

“Venimos trabajando con los chicos de forma virtual. Más del 93% de los alumnos han mantenido su contacto con las escuelas de esta forma, pero hemos identificado a más de 5 mil chicos que no tuvieron ningún contacto, hacia ellos queremos ir”, concluyó.

