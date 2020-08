“¿Macri y Cristina Kirchner tienen que retirarse?”: el análisis político de Marcelo Longobardi y Sergio Berensztein

Mauricio Macri mira a Cristina Kirchner, que lo ignora el día de la asunción de Alberto Fernández (Foto: Reuters)

La participación de los ex presidentes en la política suele ser motivo de debate por los efectos que pueden generar sus intervenciones públicas. En muchos casos, los liderazgos del pasado condicionan el presente y bloquean el futuro. Y en la Argentina este escenario se potenció a partir del renovado rol de la actual vicepresidenta de la Nación, y con la reaparición en el debate público del referente de Juntos por el Cambio.

A eso apuntó el editorial que esta mañana realizó el periodista Marcelo Longobardi en su programa radial: “ ¿No será hora que la ex presidente Cristina Kirchner y el ex presidente Mauricio Macri den un paso al costado? ”.

“¿No será hora que dejen al país avanzar y que el gobierno quede liberado, si es que tiene alguna idea, y que la oposición pueda organizarse de manera diferente? ”, reclamó el conductor de Radio Mitre, antes de darle paso a la opinión de Sergio Berensztein.

En ese contexto, el analista político consideró que “los dos fracasaron como presidentes y no permiten que el país dé un paso adelante” . Y lamentó que la Argentina siga “ muy fijada en el pasado, con dos figuras residuales, pero todavía con influencia, que indudablemente mantienen niveles no menores de poder y obstaculizan la oxigenación del debate y de búsqueda de soluciones”.

El analista Sergio Berensztein en una entrevista con Infobae (Crédito: Santiago Saferstein)

Además, Berensztein hizo una observación preocupante: “Antes teníamos el problema que no había consenso sobre el futuro, pero ahora ni siquiera hay proyecto sobre el futuro”.

Esta apreciación fue en línea con la opinión de Longobardi, quien minutos antes había señalado que “la situación política es bastante grave” y está condicionada por “dos protagonistas importantísimos que tienen poco que ver con la agenda de la Argentina, dos ex presidentes sobre los cuales se está organizando la política alrededor de sus problemas”.

El análisis de Berensztein reforzó esa mirada: “Hay una personalización de la política y en democracias imperfectas o de baja intensidad permiten que se mezclen las agendas públicas con las agendas privadas”.

“Tiñen las políticas públicas con sus preocupaciones y obsesiones. Y no es una cuestión de Cristina Kirchner solamente, porque en la época de Macri discutíamos el Mundial de fútbol en plena crisis cambiaria... ”, describió en la misma entrevista radial.

El analista político se refirió además al efecto que los ex presidentes generan en Alberto Fernández y en Horacio Rodríguez Larreta, los otros dos referentes que hoy tienen el oficialismo y la oposición.

Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández dialogan antes de una conferencia en la que se anunció la extensión de la cuarentena

“Ellos son corresponsables, porque han avalado y se han beneficiado de los liderazgos de las dos personas que hoy bloquean su proyección hacia el futuro”, sentenció, antes de señalar que “al mismo tiempo son víctimas, porque no pueden desplegar una agenda más razonable”.

“ Ambos son líderes moderados y tienen incluso puntos en común, pero con la tirantez que implica la presencia y la influencia de Macri y de Cristina, esto claramente se encuentra acotado . Y no son solo ellos dos, también hay seguidores que ganan en esta polarización tan extrema. Los halcones y las palomas superan y muchas veces condicionan los liderazgos”, describió.

Finalmente, Berensztein insistió con que “es una característica de la Argentina permitir que los caprichos de los presidentes integren la agenda de prioridades de un Gobierno. No hemos hecho nada para cambiarlo”.

En ese marco incluyó el debate sobre la reforma judicial. “Ponemos muchísimo esfuerzo en perder el tiempo con reformas que no digo que no haya que hacer, pero que no son prioridades en absoluto. Tienen que ver con obsesiones o problemas de alguno de los dos líderes, o de los dos”.