El fuerte cruce entre Esteban Bullrich y un senador kirchnerista durante el debate por la reforma judicial: “El voto del pueblo no da la razón ni impunidad”

El cruce entre Martin Doñate y Esteban Bullrich

Con una nueva ronda de invitados, la Cámara de Senadores continuó hoy con el debate del proyecto de reforma judicial que impulsa el oficialismo, aunque aún no se avanzó en la firma del dictamen, que podría ser mañana. Fue la quinta audiencia de debate con expositores en el marco del plenario de las comisiones Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, que es encabezado por la senadora kirchnerista María de los Ángeles Sacnun.

Durante el desarrollo de la comisión a través de Zoom, se produjo un cruce entre el senador del Frente de Todos por Río Negro Martín Doñate, y su par de Juntos por el Cambio por Buenos Aires Esteban Bulrrich. Ambos protagonizaron un ida y vuelta luego que el legisladores de la oposición sostuviera que “se está avanzando contra la Justicia” y que “el voto del pueblo no da la razón ni da impunidad”.

“La gente votó para que respetemos la ley y la Constitución, no para que entendamos de acuerdo a nuestros intereses. Lamento mucho que sigamos teniendo este tipo de acciones que vulneran la República y ataca la independencia de poderes” , consideró.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich

El que luego tomó la palabra fue Doñate. Y arrancó con un rosario de críticas. “Si hay algo de lo que estamos convencidos y que hacemos aquí es respetar los poderes el estado y cumplir con las leyes”, afirmó. En esa misma línea extendió su discurso: “Me llama la atención que hablen en esos términos quienes impulsaron el nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto, quienes suspendieron por decreto la aplicación del código procesal penal y ahora hablan de independencia del poder judicial”.

Doñate subió su tono de voz y continuó: “Me llama la atención que hablen así aquellos que realizaron la mayor persecución judicial, apretando jueces y fiscales, armando causas, operando con los servicios de inteligencia en la ilegalidad. Quienes protegieron a un fiscal que estuvo 9 meses prófugo de la Justicia”.

Finalmente, remató: “ Hablan de corrupción e independencia de poderes y de la necesidad de que las instituciones se manejan con criterios de transparencia, cuando los casos más paradigmáticos y el gobierno más corrupto de la historia de la democracia fue el de Macri”. Y, en esa línea, agregó que “si alguien no respetó la independencia de poderes fue la mesa judicial, operando con la AFIP y la AFI. Lo que estamos haciendo es tratar de ordenar el desastre que hicieron poniendo jueces a dedo”.

Este martes se llevó a cabo la sesión remota de la Comisión de Asuntos Constitucionales (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

La exposición fue tan virulenta que Bullrich pidió la palabra para contestar. “El 30 de abril de 2007 hice la primera denuncia contra la corrupción del gobierno de Néstor Kirchner por el manejo de fideicomisos públicos, especialmente en la obra del gas. Diez años después tuve que aguantar que un juez me dijera que una grabación, en la que alguien estaba reconociendo que pagaba una multa, no era una prueba suficiente. Le pido al senador que no me falte el respeto. Que si quiere ir a los canales de televisión a hacer un discurso de barricada, que lo haga”, sentenció.

El legislador bonaerense le pidió a Doñate “ser respetuoso de la inteligencia de los otros” y pidió “no hacer acusaciones en el vacío”. Y afirmó: “La corrupción de algunos funcionarios que ha habido en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue grotesca. Todos los papeles guardados que demuestran el sobreprecio que hubo en la obra pública”.

Por último, Doñate pidió la palabra para responder. Y cerró: “No le falté el respeto. Estamos dando un debate político de los temas estructurales de la Argentina. Si siente que le falté el respeto, le pido disculpas. Hice una consideración política sobre lo que había manifestado previamente. Son las reglas del debate parlamentario y las respeto”.

