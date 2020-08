Carlos Menem despidió a Jorge Urso, el ex juez que ordenó su detención: “Lamento sinceramente su trágico fallecimiento”

El ex presidente Carlos Menem

El ex juez Jorge Urso, quien ordenó la detención del ex presidente Carlos Menem en la causa por el trafico de armas a Croacia y Ecuador, falleció esta mañana mientras andaba a caballo en la zona de Las Catonas, en el partido bonaerense de Moreno.

Tras conocer la noticia, el ex mandatario despidió al magistrado en su cuenta de Twitter: “ Dios no permitió que el rencor nublara mi mente ni pervirtiera mis sentimientos. La paz sea con Jorge Urso y su familia. Lamento sinceramente su trágico fallecimiento”.

Las primeras versiones indicaron que Urso murió por un fuerte impacto, producto de la caída que sufrió mientras paseaba a caballo. Sin embargo, otras fuentes señalaron que pudo haber tenido un problema cardíaco antes del incidente. Las causas de su fallecimiento no están aún definidas.

El tuit que publicó el ex mandatario

El personal policial acudió al Centro Hípico San Salvador, ubicado en calle Puente Marquez y Segundo Sombras, luego de un llamado que alertaba sobre una muerte.

En 1993, durante la primera presidencia de Carlos Menem, Urso fue designado al frente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8 en 1993. El 7 de junio de 2001 ordenó la detención del ex presidente. Lo acusó de asociación ilícita por el contrabando de armas a Croacia y a Ecuador.

Urso tenía 63 años y se recibió de abogado en 1983. Al frente del juzgado federal 8 a Urso le tocó investigar una denuncia de Alfredo Yabrán contra Domingo Cavallo, de la que se excusó al aducir un “relevante e irrecuperable estado psíquico”. También tuvo a su cargo una de las tantas denuncias contra María Julia Alsogaray, actuó en el caso de las coimas de IBM y en la causa de la mafia del oro.

Fue, sin embargo, la causa por el trafico de armas a Croacia y Ecuador la que lo hizo protagonista de una de las decisiones políticas más relevantes: la detención de un ex presidente. También dispuso el arresto de Emir Yoma, del ex jefe del Ejercito Martín Balza y del ex ministro de Defensa Antonio Ermán González. Todos fueron liberados en noviembre de 2001 luego de un fallo de la Corte Suprema que revocó la figura de asociación ilícita y falsedad ideológica que se le atribuían a los decretos firmados por el gobierno de entonces para llevar enviar las armas al exterior. Urso renunció a su cargo en 2006.

Jorge Urso tenía 63 años

Esta mañana, el actual senador conoció el resultado del hisopado que debió realizarse luego que su ex esposa Zulema y su hija Zulemita, contrajeran el COVID-19. Al legislador riojano le notificaron que no tiene coronavirus.

Zulemita contó en las últimas horas que las sospechas surgieron a partir de los síntomas compatibles con COVID-19 que presentó una empleada doméstica que trabajaba en su casa.

La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados ya que se lo realizaron por prevención, debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre. Esos estudios dieron finalmente dos casos positivos.

“Mi mamá y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas”, señaló Zulemita. “A mi papá lo hisoparon hoy. Vamos a esperar los resultados, ojalá sean negativos”, completó.

SEGUÍ LEYENDO:

Murió Jorge Urso, el ex juez que ordenó la detención de Carlos Menem

Carlos Menem no tiene coronavirus