Elisa Carrió volvió a criticar la decisión del Gobierno de prohibir las reuniones sociales: “Es un acto dictatorial”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, reapareció en la escena política y lo hizo con fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández. Su modo de comunicación en esta oportunidad fue a través de las redes sociales. Ayer había dicho que con el decreto que prohíbe las reuniones sociales en todo el país, el Gobierno había “instalado un estado de sitio de hecho”, y hoy reafirmó su postura con una frase más fuerte: “Es un acto dictatorial”.

“Alberto y Cristina son lo mismo. En el fondo son fascistas”, sostuvo la ex legisladora en un hilo de tuits que publicó en la tarde de este jueves. Carrió dijo que el decreto “tiende a destruir los hogares” y advirtió que “los hijos están con depresiones profundas” y “los grandes van a morir de soledad”. “Tiene que haber protocolos”, reclamó, y dijo que la primera en no cumplirlo es la vicepresidenta Cristina Kirchner “que no usa barbijo y viaja a Cuba cuando quiere”.

Sostuvo que el Presidente “no puede decidir penas privativas de la libertad” y resaltó que “destruir las familias es destruir el hogar, que es el útero de una casa, una familia, un pueblo y una nación”.

La ex legisladora aseguró que es “la hora de la resistencia pacífica” que debe ser por “vía del derecho y con confianza”. En esa línea, agregó: “Tiene que haber una actividad social. En el AMBA no se deben manifestar a pie, pero si manifestarse. Es claro que en el AMBA, en este momento del pico, está justificada (la prohibición de reuniones sociales), pero no en toda una nación”.

Según consideró, la prohibición de las reuniones “tienden a evitar cualquier movilización para garantizarle la impunidad” a Cristina Kirchner y resaltó que “es tan grosero y grotesco que va a terminar mal”. Además, aseguró que “los pobres que están recibiendo dinero tienen que tener conciencia de que no tienen destino siendo esclavo de ellos”, en referencia al gobierno nacional.

Carrió señaló que “no hay más recursos para repartir” y que “lo que están repartiendo ahora viene de una emisión de moneda sin respaldo”. Y agregó: “Esto nos va a costar muchísimo en los salarios y en la relación con el dólar”. Finalmente, remató: “Lo que tiene que haber es mayor conciencia individual sobre las consecuencias de los actos que producimos cuando votamos”.

La co-fundadora de Cambiemos afirmó que está “encerrada pero presente” y que “no importa a la pobreza que lleguemos, sino la dignidad con que salgamos”. También volvió a hacer hincapié en la decisión del gobierno nacional de extender la cuarentena. “La pandemia está siendo usada con el objetivo de establecer un estado de sitio. Incluso, un estado de sitio con penas privativas de la libertad, con normas del código penal”, explicó.

En lo que respecta a la gestión de la pandemia también apuntó contra el gobierno bonaerense y resaltó el trabajo de la gestión porteña. “Horacio Rodríguez Larreta y (Diego) Santilli están al frente de todo, mientras que (Axel) Kicillof y el resto solo se dedican a atacar y mentir. Mienten con la deuda y mienten con la pandemia”, indicó. También cargó contra el ministro de Salud de la Nación. “Recuerden a Gines: “Es una gripecita que no va a llegar a la Argentina””, puntualizó.

Por último, se refirió al acuerdo al que llegó el Gobierno con los bonistas y dijo que desde la Coalición Cívica “avalamos la restructuración de la deuda”. “Creo que se ha logrado un acuerdo, a lo mejor demasiado tarde porque para la previsibilidad y para el poder adquisitivo de los argentinos, una regla anterior hubiera estabilizado el dólar en otros parámetros y no en este que nos ha quitado poder adquisitivo”, expresó.

“Sabemos que todavía falta el Fondo. Sabemos también que no tienen un plan económico, que el esquema de sustitución de importaciones fracasó y que hay que ir hacia un nuevo rumbo. Estamos trabajando en eso”, afirmó Carrió.

