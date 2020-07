Renunció un funcionario cercano a Sergio Berni que fue denunciado por abuso de autoridad al interferir en un control policial a Verónica Ojeda

Mario Baudry, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad

En el medio de las recurrentes críticas cruzadas con su par nacional, Sabina Frederic, y las estadísticas que dan cuenta del crecimiento del delito en el conurbano bonaerense, Sergio Berni decidió en las últimas horas reestructurar su equipo de trabajo en el Ministerio de Seguridad provincial, al aceptar la renuncia de –hasta ayer- su jefe de Gabinete, Mario Baudry, y cambiar el área de comunicación.

La dimisión de Baudry tiene lugar un mes después de protagonizar un escándalo por un control policial a Verónica Ojeda, ex de Diego Maradona y su actual pareja, y ser denunciado por abuso de autoridad contra efectivos policiales. El episodio que derivó en la denuncia tuvo lugar en la Ruta provincial 210, a la altura de Brandsen, donde Ojeda fue demorada por un retén de control policial por la cuarentena obligatoria que regía en ese momento.

Según consta en la denuncia que lleva la firma del secretario de Protección Ciudadana y Habilitaciones de Brandsen, Marcelo Castillo, al advertir que se acercaba una camioneta Toyota Hilux un inspector municipal hizo seña para que detuviera su marcha y presentara el permiso de circulación correspondiente. De acuerdo a su declaración, al mostrar el celular con la app Cuidar podía leerse que era una funcionaria de Estado.

Al advertir esa información, el uniformado le dijo que debía esperar a que chequearon los datos que había exhibido con la base de datos de los exceptuados de cumplir el aislamiento obligatorio. En ese momento, Ojeda advirtió que era la esposa de Baudry y que, además, “conocía a Sergio Berni” y que lo llamaría “para resolver el problema”.

Mario Baudry y su pareja, Verónica Ojeda

Inmediatamente llamó por celular a Baudry y lo puso en altavoz. Como el oficial que le hizo el control se negó a atenderlo, intervino un oficial de la Bonaerense que luego de conversar con Baudry permitió que Ojeda se dirigiera hacia Escobar.

Al poco tiempo, arribó al lugar el mismísimo Baudry manejando un Ford Focus azul con una sirena en el techo. “ Descendió sin el barbijo colocado y se dirigió hacia la cabina del puesto policial, ingresando para reunirse con la totalidad del personal policial, durante alrededor de 10 minutos y luego retirarse ”, dice la denuncia de Castillo.

Por este accionar, el ahora ex funcionario fue acusado por los policías que realizaban el control de tránsito de “abuso de autoridad” al interceder para que Ojeda no fuera detenida y continuara con su viaje. Además, Castillo relató que Baudry “muy ofuscado, les comunicó que los sancionaría, dado que el personal municipal no debería estar sobre la ruta y menos indagando a las personas”.

Días más tarde, Ojeda se refirió al episodio y explicó que cuenta con un permiso especial para llevar a su hijo, Dieguito Fernando, para realizar terapias médicas. “No entiendo nada de política y no me interesa y tampoco soy funcionaria pública, como dijeron. Mi novio sí trabaja con Sergio Berni y todo lo que se dijo fue para embarrar la cancha. Soy mediática y se agarraron de eso. Quisieron pegarle políticamente a mi novio y a Berni”, afirmó, en su momento, la ex pareja de Maradona, en una entrevista televisiva.

Por su lado, Berni, consultado por este incidente en TN a finales de junio, afirmó: “El jefe de gabinete me contó su verdad, las verdades no son absolutas, no tengo por qué no creerle. Todas las explicaciones que me dio son correctas, pero vuelvo a repetir: por suerte hay una denuncia. Será el juez el que tenga que investigar y si incurrió en algún delito, será sancionado como corresponde”. “Si los agentes se sintieron maltratados, hicieron una denuncia y será el juez el que deba determinar si ese maltrato existió o no existió”, completó.

