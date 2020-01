“(Mario) es lo opuesto a lo que yo venía... Yo venía del mundo de Maradona en el que siempre hay problemas y discordia. Pendiente a que te ataquen de un lado y del otro. Ya me tiene sin cuidado lo que digan y hablen. Obviamente siempre voy a defender a mi hijo que tiene 6 años, no tiene 23 o 30 años. La verdad es que ya no me interesa nada”, señaló Ojeda.