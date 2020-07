El juez Canicoba Corral procesó al ex ministro Dujovne por irregularidades en las concesiones viales

El ex ministro Nicolás Dujovne

En sus últimas horas como juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó el procesamiento del ex ministro de Hacienda y Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, por su participación en la renegociación de los contratos de los corredores viales mediante la que se favorecieron empresas vinculadas con la familia del ex presidente.

El juez procesó sin prisión preventiva a Dujovne por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y le trabó un embargo de 100 millones de pesos.

El procesamiento de Dujovne se suma a los del ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías a quienes Canicoba Corral consideró responsables de la maniobra.

