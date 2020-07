Alejo Supply: “Esperemos que después de esta crisis la gente pueda viajar mejor en los trenes”

Alejo Supply, subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires (https://www.gba.gob.ar/)

Alejo Supply es el Subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Mano derecha de Carlos “Cuto” Moreno - uno de los padrinos políticos de Axel Kicillof- desde hace más de una década, llegó al gobierno bonaerense luego de trabajar palmo a palmo con su jefe político en la campaña del actual Gobernador.

Nacido en Azul, sus comienzos en la política se remontan al año 2002 cuando comenzó a militar en la Casa de Santa Cruz, en la Capital Federal, un reducto político importante en los comienzos del kirchnerismo. Se autodefine como un “nestorista” aunque dice admirar la capacidad política de Cristina Kirchner y asegura que sin ella hubiera sido imposible que el peronismo volviera a ser gobierno.

Su amor por la figura del ex presidente Kirchner lo define con pocas palabras: “Sin la perspectiva de Néstor no estaríamos ninguno de nosotros. Ni Axel seria gobernador ni Cristina la vicepresidenta”. En tiempos de pandemia dentro de la gestión lo llaman el “Berni joven” por su proactividad y su apego a la actividad en el territorio similares a las que distinguen al ministro de Seguridad bonaerense. Sobre el ministro con más alto perfil en el gabinete de Kicillof dice: “Podés estar de acuerdo o no con sus políticas, pero es un tipo que está en todos lados”.

En diálogo con Infobae analizó el funcionamiento actual del transporte público, los proyectos que tiene el gobierno bonaerense, el plan de acción que se está pensando para la temporada de verano y la idea que tienen para mejorar el sistema de transporte en el Gran Buenos Aires.

- La semana próxima comenzará una etapa nueva de la cuarentena, ¿cuál es el plan de acción con respecto al transporte, teniendo en cuenta que es uno de los focos de contagio?

- Tenemos cerca de 13 mil colectivos diarios en el AMBA y no estamos teniendo, ni ahora ni en los momentos más estrictos de la cuarentena, problemas con el transporte. Lo que estamos empezando a pensar es cómo subimos la gente a los colectivos y de qué manera cierra la ecuación económica. Por más que llenemos el colectivo de pasajeros sentados, va a costar que la gente vuelva al transporte público.

-¿Por qué?

-Todavía es pronto. Tenemos muchos infectados. No se vislumbra fácilmente la vuelta de los transportes de media y larga distancia. Para el regreso estamos pensando en un esquema de desinfección como el ozono. Lo que hay que hacer es volver a subir la gente al transporte. Porque la gente lo necesita, no porque sea un capricho para cerrar una cuestión económica.

-¿Cuándo cree que la gente va a poder a volver a viajar con cierta normalidad en el transporte público?

-No se sabe. A nosotros nos guía el ministerio de Salud, en términos epidemiológicos. Hasta no tener una claridad es muy difícil dar una fecha. Es una enfermedad que la vamos aprendiendo día a día. Lo que sabemos es que el transporte no va a funcionar de la misma manera en que venía funcionando antes de la pandemia. Esperemos que parte de esta crisis nos lleve a que la gente viaje mejor en los trenes.

-¿A qué se refiere?

-Que los trenes no vuelvan a llevar gente parada. Que haya más cantidad de trenes y más pasos a nivel. Ese es el verdadero problema con los trenes. Y en el caso de los colectivos, buscar un esquema con Nación para ver cómo emitimos el subsidio a través del pasajero y cómo vemos la alternativa de reorganizar los recorridos para absorber la demanda en las horas picos. Tenemos un sobrante de entre 3 mil o 4 mil colectivos en el AMBA. De los 18 mil colectivos, esa cantidad no es necesario que esté.

-¿Por qué?

-Porque es una sobreoferta. Hoy nos sirvió. Nos permitió aumentar la oferta y que no haya gente sin el distanciamiento mínimo. Los cálculos de la movilidad dan que necesitaríamos alrededor de 15 mil colectivos en vez de 18 mil.

-¿Con 15.000 colectivos logran que funcione bien el sistema de transporte y que la gente viaje sin estar apretada?

-Sí, exactamente. Eso lo tenes que acompañar con recambio de recorridos. El mayor inconveniente lo tenes en las horas pico. Y, principalmente, en la mañana. Entre las 6 y las 10.

-¿Con las 3.000 unidades de colectivos que son parte de la sobreoferta, qué se hace una vez que el servicio vuelve a funcionar con normalidad?

-No los sacas de un día para el otro. No es así el proceso. Primero porque tenes unidades que hay que ir renovando. No hay que ir y retirar las unidades y decir que las guarden. Es parte de la decisión de las empresas. Si ellos quieren tener más colectivos, que tengan. La discusión es hasta donde uno subsidia. Uno subsidia según la necesidad del recorrido. Hay que subsidiar desde el pasajero teniendo en cuenta la ecuación económica de las empresas.

-¿Cómo?

-Si yo subsidio los pasajeros en la ciudad de Azul, y los subsidio con el mismo importe que en Capital Federal, la empresa funde. Porque no tiene suficiente cantidad de pasajeros. Hay que hacer una ecuación económica que cierre. Que contemple el kilómetro, la cantidad de pasajeros, el combustible, el desgaste y la renovación del parque automotor.

-¿Cuál es el subsidio que el estado provincial le da al transporte?

-Sobre el interurbano, ninguno. Sobre el urbano tenemos dos. AMBA, que lo calcula la Nación, y el interior, que esta fijada una cuota atada al presupuesto. Una cuota fija. Eso lo vamos a rediseñar para el nuevo esquema presupuestario. Lo más importante es cómo se subsidia en el AMBA. Hay que subsidiar sobre pasajeros teniendo en cuenta los costos estructurales de las empresas, pero hay que tener en cuenta las asimetrías.

-¿A qué se refiere?

- La provincia de Buenos Aires este año va a pagar cerca de 60 mil millones de pesos de subsidio al transporte en el AMBA. El sistema es injusto para aquel que se sube en el AMBA y paga $19. La gente de Capital Federal, en líneas generales, tiene una posición económica mejor que la que vive en la provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo con esto que hay que subsidiar más al de Buenos Aires, sino que el subsidio tiene que ser solventado por la Nación, como era antiguamente. Cuando Mauricio Macri arreglo con el FMI mandó el subsidio al transporte a la provincia y (María Eugenia) Vidal se quedó callada la boca. Nos dejó un subsidio que no tiene de donde fondearse administrativamente .

-¿En el interior bonaerense cuál es la situación con el transporte en lo que respecta a los subsidios?

-El interior se sustenta con dos subsidios. El provincial y con el fondo compensador de interior, que es de índole nacional y aporta un plus al interior de la provincia.

-¿Cómo hace para mejorar el sistema de transporte y que los pasajeros viajen mejor, si la cantidad de gente, las formaciones y los horarios picos son los mismos?

-Hay dos temas. El tren es masivo pero, semanalmente, en la actualidad, hay alrededor de 6 millones de personas que viajan en colectivo en el AMBA. En el tren andan 700 mil personas por semana. Es tan grande el sistema de colectivos del AMBA que lleva esa cantidad de gente. La única manera de cambiar la realidad del tren es teniendo los paso bajo nivel. Aumentándolos. Porque si agregas más trenes tener cortadas las ciudades todo el día.

-¿Está planeado aumentarlo?

-La Nación ha hecho un plan para el año que viene de llevar adelante un montón de pasos a nivel en la provincia de Buenos Aires. Si eso se da como todos esperamos, vamos a tener la posibilidad de elevar la oferta. Entonces, en vez de tener el tren cada media hora, lo vas a tener cada 20 minutos.

-¿Eso implica tener más formaciones y, por lo tanto, más capacidad para viajar?

-Tener más vagones y formaciones. Lo que determina ese limitante hoy no es la falta de trenes, sino la falta de pasos a nivel. Lo que estamos viendo con Nación también es la posibilidad de interconectar dentro de la provincia las distintas lineas de trenes para que tengamos una posibilidad de ascenso y descenso distinta. Descargaría un poco los colectivos y aumentaría en algunas zonas el tren.

-¿Cómo sería en la práctica?

-Por ejemplo repotenciar Haedo,tener llegadas a La Matanza, San Justo o Temperley. Son muchas vías que están pero que hay que reconectar. No todo necesita estructura nueva. Es reconectar las vías que están hechas, en otros casos renovarlas y en otros hacerlas nuevas. En un momento de crisis donde es muy difícil generar recursos para comprar trenes nuevos, hay que llevar adelante otra política.

-¿En su plan de acción tienen la idea de sumar más formaciones?

-Si. Lo tiene la Nación. No depende de mi área. Pero lo trabajamos en conjunto.

-¿Van a seguir adelante con la política del Metrobús que implementó Maurcio Macri y que María Eugenia Vidal replicó en la provincia?

-No te puedo dar una respuesta porque no voy a poner recursos ahí, porque no los tengo. Pero no es una política que veo mal . Creo que agiliza mucho el transporte para la gente. Considero que tendría que tener menor infraestructura. Uno ve el transporte de colectivos en China y no ves semejante infraestructura. Es un altísimo costo el que hay que enfrentar. Es una visión personal mas que política.

-¿Qué medidas o decisiones quedaron pendientes del programa que tenían diseñado cuando llegaron a la gobernación y que tuvieron que cambiar con el arribo de la la pandemia?

-Una es repensar el transporte fluvial del Delta. Cada vez tenemos menos población en el Delta pero, la que tenemos, tiene la necesidad de trasladarse en el transporte público. Es un transporte que tiene buen mantenimiento pero que se tiene que repensar. Hay que repensar el Delta en su totalidad.

-Al principio decía que la gente va a tener miedo en volver a viajar en transporte público, ¿ese temor va a jugar un rol en la normalización de la dinámica del transporte?

- Tenemos que pensar cómo va a volver a surgir el transporte después de esta crisis. Cuando lo pongamos en marcha no va llevar el 80 o 100 % de los pasajeros. Van a estar todavía con duda de subirse o no. Al transporte público se lo demonizó porque en algún otro lado del mundo fue un desastre. En Nueva York el 82% de los choferes de colectivo se infectaron de coronavirus. Acá no está ni cerca del 10%. Porque se tomaron medidas preventivas. Sobre 13 mil choferes que hay en la provincia tuvimos menos de 300 casos positivos y falleció uno de ellos.

-¿Cuando podrá la gente que no es parte del grupo de trabajadores esenciales volver a viajar en el transporte público?

-Yo creo que va a ser cuando se estabilice la situación y estemos en lo que llamamos la etapa 5. No tenemos una fecha. Se va viendo día a día. Le doy mucha atención al movimiento semanal. Cuánta gente viajo. Tanto en transporte público como en autos particulares. Después tenes el resto de la movilidad, que ha aumentado y se nota.

-¿Aumentó mucho la movilidad pese a la cuarentena?

-No. En el transporte se desplomaron a valores de la primera semana de cuarentena. La semana previa a la cuarentena hubo 29.600 millones de viajes. Ida y vuelta. La primer semana de cuarentena fueron 7.500 millones, la del 27 de junio nos dio cerca 7.390 millones. Ahora nos va a estar dando al filo de esos números.

-¿Están mirando que va a suceder en la temporada de verano? ¿Cómo va a poder viajar la gente a los destinos turísticos?

-Lo estamos pensando. Vamos a ir seguridad vial y fiscalizacion del transporte a las zonas turísticas. Vamos a tener que tener una política de control bastante fuerte en la costa. Esperamos que para esa época no tengamos la situación que tenemos hoy con respecto al coronavirus.

-Y esperar también que la gente pueda viajar en colectivo y pueda irse de vacaciones.

-Si, En colectivo. ¿Pero de qué forma? Porque si va a ser una ecuación en la que tenes que dejar un asiento de por medio, el costo del pasaje se va a ir a las nubes ya que llevas el 50% del colectivo. He hablado mucho con las cámaras y empresas para que traigan propuestas. La decisión la tenemos que tomar nosotros pero tiene que haber un consenso. Hasta ahora las empresas aguantaron porque tuvieron una excelente temporada en el verano pasado.

