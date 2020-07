Espionaje ilegal: aval para que la causa sea trasladada a los tribunales de Comodoro Py

(Nicolás Stulberg)

El fiscal Carlos Stornelli presentó hoy un escrito a la juez federal María Eugenia Capuchetti en el que avala una presentación realizada a principios de julio por el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas para que la causa por el supuesto espionaje ilegal sea investigada en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Lomas de Zamora.

Stornelli se refirió al concepto de fórum shopping para fundamentar por qué el expediente no debería continuar tramitándose en el juzgado de Lomas de Zamora. El fiscal sugiere que el juzgado fue elegido en función de los intereses de la denunciante, la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

“La denunciante, de larga trayectoria en la vida judicial, conoce al extremo las normas que rigen la competencia territorial, improrrogable por cierto, y exhibe también conocimiento de que lo que se denuncia ya había sido denunciado en los tribunales competentes”, sostiene el escrito presentado por Stornelli.

El fiscal recordó también que la sede de la AFI se encuentra en Capital Federal, por lo tanto, de haber existido un delito habría ocurrido en ese distrito. Los argumentos utilizados por Stornelli son similares a los que se esgrimieron en la causa D’Alessio, en la que a pesar de que los hechos ocurrieron en la Ciudad de Buenos Aires la investigación quedó en la justicia federal de Dolores.

Stornelli citó al ex procurador general de la Nación Esteban Righi para asegurar que “ es claro que se evitó arbitrariamente la presentación en la jurisdicción pertinente, y se eligió una quizás connivente por las razones expuestas . La velocidad impresa en dar por cierto rápidamente el contenido de aquella denuncia, cual trámite “express” –modalidad jurídicamente inexistente pero que la denunciante introduce en su escrito-, permitiendo determinadas y presurosas legitimaciones pasivas –algunas expresamente solicitadas en la denuncia misma-, habla por sí misma de la extracción de personas de sus jueces naturales”.

El fiscal detalla que “no enervan en absoluto estos argumentos las acumulaciones compulsivas en otros expedientes donde confluyen una indeterminada cantidad de cosas, sucesos y lugares, acción digna tal vez del vulgarismo “bola de moco” y en generar la falsa idea deinvestigaciones más grandes y más avanzadas para pretender una competencia que desde el comienzo no debió ser, confundiendo quizás a la opinión pública al hacer parecer como correcto lo que en realidad no lo es. Tampoco neutraliza lo aquí opinado, que en aquella jurisdicción y a los fines de pretender anclar una competencia que no le corresponde, se eche mano a meras premoniciones, como en el caso, a la invocación de la figura de la asociación ilícita aún no probada, y que si así fuere el caso, tampoco resultaría suficiente para mantener una competencia desde el vamos artificiosa”.

“Las maniobras de fórum shopping adquieren bastante probabilidad en jurisdicciones creadas con un único magistrado, lejos de sus tribunales superiores y con la consecuente dificultad en el control, circunstancia claramente nociva para el servicio de justicia y que no se presenta, por cierto, en aquellos ejidos jurisdiccionales que cuentan con un mayor número de magistrados a ser desinsaculados frente a la formulación de una denuncia penal”, agregó Stornelli.

Para concluir: “Quizás sería de desear que aquella clase de jurisdicciones sean evaluadas en alguna futura reforma, evitando de esta manera que se enmascare y legitime el fórum shopping y tal vez con ello el posible “armado” de causas judiciales no solo desde las partes sino desde el Estado mismo, ilegalidad que tomaría mayor repercusión institucional, dado todo lo que últimamente se ha ventilado a través de la opinión pública,si además en ello se verifican –no me consta ni afirmo que éste sea el caso- acciones en tal sentido desde algún organismo vinculado a los servicios de inteligencia”.