— Este señor ha sido asesinado. Era el secretario privado de la expresidenta de la Nación. Apareció muerto y se investigan las causas de su muerte. Y no hay que descartar esta información: este señor no tenía dónde caerse muerto, y tiene un montón de propiedades. Se enriqueció en la función pública y terminó muerto en un homicidio. ¿Lo mandó a matar el gobierno? nadie dijo eso, no lo dice el comunicado, no lo dijo Bullrich, no busquemos más donde no hay — agregó el dirigente radical.