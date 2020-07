Al abogado también le generan dudas los operativos de búsqueda. “Cuando hicieron el rastrillaje, el 19 de junio, no dejaron que los perros entren en Buratovich. Los perros podrían haber determinado si Facundo estuvo en la comisaría”, señala. Y agrega: “Yo nací en esa zona y me han llamado muchas personas para contarme que los policías los han fajado durante la cuarentena”. Por eso no descarta la hipótesis de una golpiza mortal.