La ministra comenzó por reconocer en el programa A confesión de parte, de radio Milenium, que el puente La Noria es un lugar complejo. No obstante, aclaró: “Lo que pasa es que el ministro seguramente no sabía, y a veces no lo sabe la gente que no circula habitualmente, que el carril destinado a servicios esenciales, especialmente sanidad y ambulancias, es el puente viejo, que corre por abajo”.