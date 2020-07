“No han quedado ‘errores’ por cometer de parte de la Policía de la Ciudad. Lamentablemente, por nuestra historia sabemos que las personas no desaparecemos, en todo caso nos hacen desaparecer. La pregunta que me hago es quiénes hicieron desaparecer al oficial Arshak”, le dijo a Infobae la legisladora Victoria Montenegro. Y agregó: “Ninguna cámara registra su recorrido, ‘accidentalmente’ se perdieron todos los datos de sus celulares y computadora, no se le permitió a la familia durante un largo tiempo ser querellante y acceder al avance de la causa”.