El Trapiche nació con una crisis y murió con otra . De la hiperinflación a la pandemia, 31 años son mucho y son nada. El tiempo pasa y es cruel. La vida misma de Miguel, el círculo que se cierra: tiene 32, pero su primer recuerdo aparece cuando él andaba por los 10. “Mi viejo hacía los números de la caja y yo le pedía que me comprara una bici y él me decía que no. ‘Pero pa, mirá la plata que tenés ahí‘. El me decía que no y yo lloraba. Aprendí rápido que era dinero de la cantina, de los dueños pero también de los trabajadores, no era de la familia, fue un gran aprendizaje entre tantos” , se emociona.