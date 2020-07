-Hay diálogo, se coordinan temas en conjunto pero no significa que estamos en todo de acuerdo. Hay mucho diálogo entre intendentes de distinto color partidario, mucho más de lo que la gente cree. Los que gestionamos tenemos diálogo, después hay posicionamientos más del tipo ideológico partidario que son parte de la democracia que emergen de ambos partidos. La construcción de consensos está, aunque no siempre lleguemos a un equilibrio perfecto para todos. Siempre hay un sector más fanático que plantea la discusión de amigo-enemigo. Minorías intensas hay siempre. Hay que buscar acuerdos para salvar a la Argentina de este destino de frustraciones que tenemos y salir lo mejor posible de la pandemia. El espíritu de la primer etapa de la gestión de la pandemia es el que tiene que primar. Sí me preocupa lo de la seguridad, es diferente a temas ideológicos o político partidarios porque atañe a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. No tomo partido, porque mi función es trabajar y lo hago bien con Nación y con Provincia, tenemos fuerzas provinciales y federales, pero es claro que un ministro de provincia que se pelea con Nación, la falta de coordinación genera más inseguridad o por lo menos no resuelve los problemas que tenemos. Ha subido la inseguridad; las cosas que no se hacen en conjunto no se hacen bien. Tienen que trabajar los tres niveles de gobierno juntos porque el costo es más inseguridad.