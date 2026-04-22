Subastas judiciales online: ya hay casi 200 remates y crece la participación federal

El mecanismo de remate entró en vigencia en febrero y avanzó de forma progresiva

A dos meses de la implementación del sistema de subastas electrónicas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró casi 200 remates realizados y/o en curso. Se trata de operaciones ya publicadas o a la espera de ofertas dentro de un mecanismo que habilitó la inscripción de interesados de todo el país de forma anónima y sin la necesidad de intermediarios.

El sistema permitió rematar desde autos de lujo hasta seis locales en la estación de Retiro, así como una casa en la localidad bonaerense de Acassuso con vista al río. Los datos surgen de la página oficial de subastas electrónicas judiciales, donde se exhiben los bienes disponibles, su descripción y el precio base. Además, los bienes pueden visitarse de manera presencial antes del inicio de la subasta.

Al día de hoy, la Oficina de Subastas Electrónicas Judiciales de la Corte registra 184 remates virtuales distribuidos en 116 expedientes. El mecanismo entró en vigencia en febrero y avanzó de forma progresiva. Durante ese mes hubo dos subastas con fecha otorgada; en marzo se realizaron 54; en abril hay 44 registradas; y para mayo y junio ya figuran 39 y 34, respectivamente. También hay otros 11 procesos previstos para agosto.

Hasta el momento se subastaron 34 bienes: 11 inmuebles, 21 vehículos y 2 muebles no registrables. En paralelo, el padrón de interesados mostró un crecimiento significativo. A noviembre de 2025 había 47 personas inscriptas y en la actualidad superan las 800, con 500 participantes activos. La mayoría se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, con 223 y 237 inscriptos respectivamente, aunque también hay registros en Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

“Esto es uno de los grandes avances que permitió las subastas electrónicas: que pueda participar gente de todo el país. Y cuanto mayor difusión haya, más personas se van a anotar”, señalaron en tribunales. En la misma línea, agregaron: “Costó bastante poner en práctica las subastas digitales, con la capacitación en los juzgados y el trabajo directo con los martilleros. Pero el sistema ya está funcionando exitosamente y lo vamos mejorando día a día”.

Entre los cambios introducidos, se amplió el plazo previo de exhibición de los bienes para facilitar la participación de interesados del interior. El próximo objetivo es reducir la duración de las subastas de 10 a 3 días para acelerar las definiciones.

La mayoría de los remates proviene de juzgados comerciales y civiles

El sistema fue impulsado con el objetivo de mejorar la transparencia, la efectividad y la modernización de los procesos judiciales. Las subastas, que constituyen actos procesales ordenados por un juez y ejecutados por un martillero, pasaron a realizarse por vía electrónica para eliminar sospechas históricas en torno a este tipo de operaciones.

La mayoría de los remates proviene de juzgados comerciales y civiles, mientras que la participación de juzgados laborales aún es limitada. Los expedientes reflejan situaciones vinculadas a quiebras empresarias, ejecuciones de vehículos prendados y remates de inmuebles por falta de pago de expensas.

La plataforma exhibe fotos y características de cada bien. Además de propiedades y vehículos, se incluyen bienes muebles como electrodomésticos o mobiliario de empresas en quiebra. También aparecen casos de bienes indivisos, como partes de propiedades en situaciones de conflicto entre copropietarios, por ejemplo en procesos de divorcio.

En cada publicación se detalla si el inmueble está ocupado y en qué condiciones. Puede tratarse de un inquilino con contrato vigente o de una situación que requiera un proceso de desalojo. Toda esa información figura en el edicto judicial correspondiente.

En algunos casos, el juez exige un depósito en garantía para participar en la subasta de un inmueble. Esta condición busca dar seriedad a las ofertas. Cuando un bien no recibe propuestas, el juzgado puede disponer una reducción del precio base.

De acuerdo con la normativa, la subasta comienza automáticamente en la fecha y hora fijadas. La puja es continua, permanente y visible en tiempo real. Los participantes pueden ingresar un precio máximo para que el sistema oferte de manera automática en su nombre. Si se alcanza ese límite, el usuario decide si continúa con una oferta mayor.

Durante el proceso, el sistema publica las ofertas, el código del postor, el monto y el momento en que se realizan. El cierre también es automático, salvo excepciones. Una vez finalizada la subasta, el sistema informa al oferente si resultó ganador. Luego, el juzgado verifica la operación y se comunica con esa persona para avanzar en la toma de posesión.

Durante toda la puja, los participantes operan de manera anónima. El sistema asigna un código único a cada postor y la identidad solo se revela una vez finalizado el proceso y determinado el ganador.