-¿El Gobierno hace cosas de estadistas? ¿Estamos frente a un Estadista? Alberto Fernández no tuvo información adecuada y se perdió dos meses en donde entró el virus. Después no sabe cómo salir de la cuarentena, pero está chocho porque en las encuestas mide bien. Eso no es de un estadista. Hoy en día Argentina necesita un estadista, no uno que siga las encuestas.