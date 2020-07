En ese marco, Massa participó de una teleconferencia del Council of the Americas al que se sumó el ministro del Interior ‘Wado’ de Pedro. Con el sector hidrocarburífero, Máximo Kirchner tiene otro interlocutor con el que conversa tan a menudo como lo hace su madre: Miguel Galuccio, ex CEO de YPF. Hubo además charlas por zoom. Una de ellas fue con el amigo del Presidente, el empresario de laboratorios Hugo Sigman.