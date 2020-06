La cuarentena se extiende en el tiempo pero con una vuelta atrás para imponer mayor rigidez en el aislamiento. La clave es otra vez bajar la circulación. Y una debilidad visible es el control del transporte público. En el gobierno nacional, en la Capital y en la Provincia admiten que el Estado no tiene capacidad –expresada en fuerzas de seguridad- para controlar estación por estación de trenes y subtes, y parada por parada de colectivos. Imposible. Pero no es lo único: la realidad de muchos barrios muestra limitaciones que el discurso no asume. Y a eso se suma el agotamiento social. La salida, entonces, pasa por el reclamo de responsabilidad colectiva. Un pedido desde el poder que resulta a la vez una exigencia de gestos al mismo poder.