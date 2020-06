-Hay una reticencia en el consumo porque la gente se está guardando el dinero para comer. No hay recaudación de impuestos. ¿Cómo van a hacer las empresas para ofrecer el teletrabajo y asumir ese costo? Eso es lo principal. No entendemos el momento en el cual se debate esto. Tenemos muchas oportunidades para tratar este tema y hacerlo bien. Por ejemplo, en la CAC preocupa el tema de la fiscalización del teletrabajo. Si hoy la fiscalización en las empresas es deficiente en la Argentina, imaginemos cómo será cuando aumente el número de destinos a fiscalizar. ¿Estamos sacando una norma para alentar el empleo no registrado? Los diputados destacaron que esta ley va a favorecer la generación de empleo. Pero, ¿de qué empleo? Hay que alentar el teletrabajo, cuidar cuestiones relacionadas con la seguridad e higiene y también que no haya empleo no registrado. Si no hablamos de este tema, lo único que estaremos alentando es la competencia desleal.