-Tenía susto por el Presidente, pero me parecía que era muy raro porque la reunión que había tenido con Martín Insaurralde había sido muy acotada, muy poco tiempo, fue la firma de un convenio y no hubo un acto ni mucha gente. Recorrimos un edificio del ministerio que vamos a transformar en jardín maternal y en escuela de oficio. Me decía “es muy difícil” porque no había tenido realmente ningún síntoma. Pero la otra mitad de mi cabeza tenía susto porque estaba con el Presidente. Se cumplió muy bien el protocolo y me volví a mi casa.