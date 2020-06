En el inicio, Ritondo defendió el acuerdo entre jefes de bloques. “Les propongo que no propongan temas que dividen. Y les propongo que nosotros no propongamos temas que dividen” , señaló sobre los proyectos de ley que podrían ser conflictivos, sin nombrarlos. Recordó además que “les dimos la derecha para la renegociación de la deuda” porque “no queremos una Argentina en default” y convocó a la unidad. “Esta pandemia no la eligió el Gobierno, ni la oposición, ni ningún argentino”, agregó.